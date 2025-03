Hô Chi Minh-Ville

Festival de la culture culinaire et des délices du groupe Saigontourist 2025

Le 27 mars au soir, dans la zone touristique de Van Thanh, la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) a inauguré son Festival de la culture culinaire et des délices 2025, présentant aux touristes des plats délicieux et des boissons typiques des trois régions du pays.

>> Saigontourist : des ambitions pour 2025 après une année 2024 réussie

>> Plus de 500 plats à découvrir à la fête culinaire de Saigontourist

>> Saigontourist : grand engouement pour une fête culinaire unique au monde

L'événement est ouvert au public tous les jours de 15h00 à 22h00 jusqu'au 30 mars.

L'édition de 2025 rassemble des hôtels, complexes hôteliers et restaurants 4 à 5 étoiles affiliés au groupe à Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres localités du pays. Il bénéficie également du soutien de nombreux partenaires de renom et de représentants de marques culinaires régionales, telles que Vietnam Airlines, Bên Tre, Tây Ninh, Long An, Phu Quôc, Côn Dao... Ce festival gastronomique est une activité importante dans la série de programmes et d'événements de Saigontourist en réponse à la célébration des grandes fêtes à Hô Chi Minh-Ville et au 50e anniversaire du groupe Saigontourist (1er août 1975 - 1er août 2025).

"En tant qu’événement annuel, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist reflète la passion du groupe pour la valorisation du patrimoine gastronomique vietnamien. Elle permet non seulement d’honorer la richesse culinaire du pays, mais aussi de la faire découvrir aux visiteurs internationaux. Nous espérons que cette fête continuera de grandir et deviendra un rendez-vous culinaire de référence à l’échelle internationale", a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture du festival, Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist.

La Festival de la culture culinaire et des délices du groupe est le seul événement gastronomique vietnamien récompensé aux World Culinary Awards. Elle y a décroché le titre de "Meilleure fête culinaire d’Asie" sur trois années consécutives (2022, 2023 et 2024) et celui de "Meilleure fête culinaire du monde" deux années de suite (2023 et 2024).

Record de plus de 600 délicieux plats vietnamiens

Surpassant les festivals précédents, le nombre de plats et de boissons rassemblés cette année à l'événement s’élève à 600 plats délicieux et spécialités locales sélectionnés dans les trois régions du pays. En plus des plats savoureux et uniques des régions Nord, Centre et Sud, le festival présente également cette année de nombreux plats "uniques et étranges" des hautes régions tels que du buffle séchée, du poisson grillé du lac Ba Bê, du porc grillé aux feuilles de mac mât (clausena indica Daizell), des banh cuôn de Cao Bang, des gâteaux aux châtaignes de Trùng Khanh, du thang cô de Quan Ba (ragoût de tripes de cheval et de bœuf), du porc de Tây Nguyên, de la salade au 60 sortes de feuilles et légumes de Kon Tum…

Suite au succès de l’édition précédente, le festival s'est élargi cette année et propose des concours de décoration de stands, l’élection des 10 plats les plus délicieux, des 10 meilleures spécialités régionales et des 10 meilleures boissons... Les critères de vote sont la saveur et le dressage des plats et boissons qui doivent bien sur être des standards locaux et régionaux.

Outre les activités culinaires, les visiteurs ont également l’occasion de s’immerger dans une ambiance festive imprégnée de l’identité culturelle des trois régions. Les convives ne doivent pas non plus oublier de visiter l'espace de jeux folkloriques avec la possibilité de posséder de nombreux cadeaux attrayants. Les points forts du festival sont notamment deux maquettes de paysages miniatures : nhà rông (maison communale) des Hauts plateaux du Centre, et "Trên bên, duoi thuyên" (La foule sur le quai bondé aux bateaux bord à bord).

En outre, le stand de la Compagnie de services de voyages de Saigontourist, offre de nombreuses promotions attractives exclusivement destinées aux participants du festival. Ainsi, Saigontourist propose une série de programmes alliant quintessence culinaire et offres spéciales au voyage.

Selon le comité d'organisation, grâce à l'attractivité du festival, avant le jour de l'ouverture, des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et étrangers étaient déjà inscrits pour l’achat de billets.

Le festival s'étend à l'étranger

Selon Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist, après avoir organisé avec succès le Festival de la culture culinaire et des délices du groupe au cours des années précédentes, Saigontourist a prévu d'organiser cet événement à l'étranger pour servir les vietnamiens d’outre-mer et les convives internationaux. C'est aussi une opportunité de contribuer à la promotion du tourisme à Hô Chi Minh-Ville en particulier et au Vietnam en général.

Il est prévu que la "version internationale" de ce festival prenne place dans le cadre de la Japan Expo 2025 à Osaka, prévue en juin 2025, suivie du Vietnam Pho Festival 2025 en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) au mois de septembre 2025 à Singapour.

- Adresse : Zone touristique de Van Thanh, 48/10 Diên Biên Phu, quartier 22, arrondissement de Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville

- Hotline : 09 01 88 97 09 - 08 55 55 68 79

- Informations sur site internet : www.saigontourist.com.vn

Texte et photos : Tân Dat/CVN