Boulettes de calamars frits

Découvrez une symphonie de saveurs où se marient subtilement les tendres morceaux de calamar et les gambas juteuses. Ces délices marins, imprégnés d’un mélange d’épices exotiques, sont métamorphosés en bouchées dorées et croustillantes, véritables joyaux de la gastronomie. Servies avec une sauce au piment ou du sel au kumquat, ces croquettes de calamar frites offrent une texture contrastée, où la tendresse intérieure se dévoile sous une enveloppe croustillante. Une expérience culinaire, à la fois délicate et parfumée, qui éveillera vos papilles.