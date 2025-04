Culture

Découverte de la cuisine chinoise à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville, véritable carrefour de cultures, est une destination idéale pour découvrir une gastronomie riche et diversifiée. Parmi les influences les plus marquantes, la cuisine chinoise séduit non seulement par ses saveurs authentiques, mais aussi par le voyage qu’elle propose à travers l’histoire et les traditions.

Surnommée le "paradis des sui cao - raviolis - ", la rue Hà Tôn Quyên, située dans le 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, incarne l’âme culinaire de la communauté chinoise locale. Dès les premiers pas, on est plongé dans une atmosphère vibrante : les échoppes s’alignent, baignées de lumières vives, tandis que la vapeur des bouillons frémissants se mêle aux arômes alléchants des raviolis, des nouilles et d’autres spécialités traditionnelles.

Plat emblématique du quartier, les raviolis perpétuent un savoir-faire ancestral. Leur pâte souple et légèrement élastique renferme une farce savoureuse de crevettes et de porc, servie dans un bouillon délicatement parfumé ou accompagnée d’une sauce aux huîtres relevée. Outre la version en soupe, les raviolis frits, dorés et croustillants, se dégustent avec une sauce aigre-douce à la prune salée, apportant une richesse de saveurs typique de la gastronomie chinoise.

L’art de l’assaisonnement s’exprime à travers une multitude d’ingrédients raffinés : calmar mariné au charbon, peau de porc mijotée et fondante, boulettes de poisson et légumes croquants. Un équilibre parfait entre saveurs et textures, offrant une expérience culinaire inoubliable.

Un autre incontournable de la gastronomie sino-vietnamienne est le bol fumant de soupe de nouilles au canard mijoté. Ce plat enchante par un bouillon clair et subtilement parfumé, obtenu grâce à une cuisson lente des os et des épices telles que la cannelle, l’anis étoilé et le gingembre. La chair du canard, tendre et imprégnée de saveurs profondes, s’accorde parfaitement avec des nouilles légèrement fermes sous la dent et du chou chinois croquant, créant une harmonie gustative irrésistible.

Outre les spécialités purement chinoises, Hà Tôn Quyên séduit également par ses influences métissées. Les buns vapeur chinois, par exemple, ne se limitent pas à la farce traditionnelle de porc et d’œuf salé, mais se déclinent aussi en versions au poulet, aux fruits de mer ou même végétariennes, s’adaptant ainsi aux préférences locales.

Pour conclure cette escapade gourmande, rien de tel qu’une touche sucrée avec des desserts typiques: gelée aux haricots rouges et perles de tapioca, tofu soyeux au sirop de sucre ou beignets de taro croustillants. Peu sucrés et légers en bouche, ils apportent une fin de repas tout en douceur et en équilibre.

L’attrait de la cuisine chinoise dans la rue Hà Tôn Quyên et le quartier de Cho Lon ne réside pas seulement dans la variété des plats, mais aussi dans l’ambiance chaleureuse des lieux. Les restaurants familiaux, avec leurs meubles en bois ancien et leurs enseignes manuscrites en caractères chinois, rappellent un héritage précieux. Les discussions joyeuses en cantonais, mêlées au vietnamien, ajoutent à la vivacité de la rue, créant une immersion authentique.

La gastronomie chinoise à Hô Chi Minh-Ville illustre une fusion harmonieuse entre traditions et modernité, ainsi qu’entre les cultures chinoise et vietnamienne. Ses plats uniques, préparés avec des ingrédients frais et des techniques culinaires raffinées, constituent une composante essentielle de l’identité culinaire de la ville. Fierté de la communauté chinoise, cette richesse gastronomique participe pleinement à l’héritage culinaire de Hô Chi Minh-Ville et à son rayonnement culturel.

Texte et photos : Quang Châu/CVN