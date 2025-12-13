Tourisme

Saigontourist fait rayonner le Vietnam au Danemark

En collaboration avec Vietnam Airlines, le Fonds national de soutien au développement du voyage, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l’ambassade du Vietnam au Danemark, Saigontourist a organisé en novembre le programme de promotion Vietnam - Europe au Danemark.

Un autre événement, “Vietnam - Every Moment is a New Discovery”, a également été organisé par l’ambassade du Vietnam au Danemark. Ces deux événements majeurs, qui se sont déroulés le 19 novembre dernier à Copenhague, ont marqué le point d’orgue de la célébration des 50 ans de coopération de Saigontourist avec le pays.

Le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe au Danemark 2025 visait à promouvoir et présenter la destination amicale, attrayante et sûre que constitue le secteur du tourisme vietnamien, et celui de Hô Chi Minh-Ville en particulier, auprès du marché danois et européen. Parallèlement, cette coopération étroite entre l’aviation et le tourisme joue un rôle crucial dans la construction d’un écosystème touristique durable.

Expansion du marché

Un moment clé du programme a été la cérémonie de signature d’un protocole d’accord (MOU) de coopération pour le dévelop-pement du tourisme entre les trois parties : Saigontourist, la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et Nordic Travel Associates (NTA).

NTA est une agence de voyages danoise de premier plan, basée à Copenhague, avec des succursales en Norvège et en Suède, ainsi que des équipes commerciales et des bureaux en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, à Hong Kong (Chine), à Taiwan (Chine) et aux Philippines. Elle collabore avec des partenaires internationaux à travers le monde. Fondée en 2014, NTA gère annuellement des voyages de groupe pour plus de 25.000 clients visitant l’Europe du Nord, y compris la Scandinavie, la Laponie, l’Islande, les Îles Féroé, le Groenland et les pays baltes. Saigontourist considère NTA comme un partenaire stratégique approprié pour accompagner la promotion des activités de coopération touristique bilatérale Vietnam - Danemark, surtout dans le contexte d’un renforcement des liaisons aériennes.

Le contenu de l’accord de coopération se concentre sur les domaines suivants :coordonner l’expansion du marché et stimuler le tourisme bilatéral entre le Vietnam et le Danemark; développer et promouvoir conjointement des produits touristiques conçus spécifiquement pour les visi-teurs se rendant au Vietnam et au Danemark, en faisant la promotion des deux pays comme une seule destination; améliorer les services et renforcer la reconnaissance de la marque par le biais d’activités de marketing et de promotion communes sur les canaux de communication des parties.

Nouvel élan

Dans le cadre de l’événement, Vietnam Airlines a également organisé la cérémonie d’annonce de l’inauguration de la nouvelle ligne Hô Chi Minh-Ville - Copenhague, établissant un pont pratique pour les touristes danois et nordiques souhaitant découvrir le Vietnam. La signature du MOU et l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne représentent une opportunité importante d’élargir la connectivité, de développer le marché MICE et d’attirer des touristes internationaux, en parti-culier du marché européen clé.

“Le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe au Danemark 2025 revêt une impor-tance stratégique dans l’expansion du marché européen en général et danois en particulier. L’annonce de la nouvelle ligne Hô Chi Minh-Ville - Copenhague de Vietnam Airlines est un pont essentiel, offrant une commodité maximale aux voyageurs. Grâce à la coopération stratégique entre Saigontourist, Vietnam Airlines et le partenaire Nordic Travel Associates, nous sommes convaincus que le tourisme bilatéral Vietnam - Danemark connaîtra un développement vigoureux, contribuant à renforcer la coopération économique et les échanges culturels entre les deux nations”, a déclaré Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, en évaluant l’importance du programme.

Le même jour, l’événement “Viet Nam-Every Moment is a New Discovery” s’est tenu à l’ambassade du Vietnam au Danemark, attirant plus de 50 entreprises de services et de tourisme vietnamiennes et danoises. Lors de l’événement, Saigontourist a activement fait de la promotion, exposé son image de marque, et présenté ses services et produits phares, notamment les forfaits de voyages, d’hôtellerie et les produits haut de gamme destinés aux clients européens et danois.

Le programme de promotion du tourisme au Danemark s’inscrit dans la continuité des activités internationales que Saigontourist et Vietnam Airlines ont conjointement déployées pour renforcer la promotion de l’image du tourisme vietnamien. Auparavant, les deux groupes avaient organisé et participé à de nombreux autres événements internationaux, tels que le programme de promo-tion de l’investissement touris-tique bilatéral aux États-Unis en 2022; le programme de lancement de la destination Vietnam au Japon en 2023; les salons mondiaux du tourisme WTM Londres en 2023, 2024, 2025; les salons internationaux du tourisme ITB Berlin en 2024, 2025; le programme de promotion du tourisme vietnamien au Cambodge en 2024; le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe en 2024 en Allemagne; le salon international du tourisme ITB Berlin 2025; les programmes de promotion du tourisme vietnamien en Indonésie, à Singapour et en République de Corée en 2025; les programmes de promotion du tourisme vietnamien en Europe -Milan 2025; de promotion du tourisme vietnamien au Kazakhstan 2025; de promotion du tourisme vietnamien dans la Fédération de Russie 2025; et le programme de promotion du tourisme vietnamien au Japon et en République de Corée 2025.

