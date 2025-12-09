Grand Pioneers : Compagnie de croisière la plus verte au monde

Lors de la cérémonie des World Cruise Awards, organisée le 6 décembre 2025, au Bahreïn, Grand Pioneers a de nouveau été appelée sur scène dans la catégorie "World’s Best Green Cruise Line". C’est la 2 e année consécutive qu’un paquebot vietnamien remporte ce prestigieux prix, tout en décrochant pour la première fois le titre de "Asia’s Best Cruise Line 2025". Ce doublé marque une avancée significative du tourisme maritime vietnamien sur la scène internationale.

Photos : VT/CVN

Pour la première fois dans l’histoire, une marque de croisière vietnamienne remporte simultanément les deux catégories les plus importantes des World Cruise Awards - la distinction mondiale la plus prestigieuse dédiée au secteur des croisières, où figurent des géants tels que Disney Cruise Line, Royal Caribbean, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line ou encore Virgin Voyages.

Photo : VT/CVN

Non seulement Grand Pioneers continue de devancer les marques leaders du monde, mais il établit également un double record pour le Vietnam, avec une deuxième consécration consécutive à l’échelle internationale et une victoire dans les deux catégories les plus exigeantes pour les croisières vertes et asiatiques. Ce triomphe marque un tournant qui affirme la position du Vietnam dans l’industrie mondiale du tourisme maritime, longtemps dominée par les marques américaines, européennes et japonaises.

Photo : VT/CVN

Les deux navires "jumeaux" Grand Pioneers opérant dans la baie de Ha Long sont investis, gérés et exploités par le groupe Việt Thuận, l’un des leaders vietnamiens du transport maritime. Il s’agit de l’un des projets de croisière de nuit les plus grands et les plus modernes de la baie de Ha Long. Longs de 109,9 m (équivalent à un terrain de football) et larges de 18,68 m, chaque navire compte 6 ponts et 55 cabines luxueuses pouvant accueillir 160 passagers pour la nuit. Il s’agit également des premiers navires de croisière de nuit de la baie d’Ha Long à atteindre la classification VR-SB.

Deux années consécutives à la tête des croisières vertes mondiales

La reconduction du titre "World’s Best Green Cruise Line" (Meilleure compagnie de croisière verte au monde) aux World Cruise Awards 2025 (après une première victoire en novembre 2024) témoigne de la constance de Grand Pioneers en matière de qualité, d’orientation vers le développement durable et d’engagement envers la protection de l’environnement marin.

Photos : VT/CVN

Selon le Conseil spécialisé, Grand Pioneers a particulièrement impressionné sur trois critères : Conformité aux normes environnementales les plus strictes au monde, telles que le standard d’émission NOx 2023 (selon les conventions internationales de prévention de la pollution maritime), et la technologie de traitement des eaux usées conforme à l’Annexe IV - Marpol 73/78 (niveau A) ; Itinéraire unique, le plus long et le plus complet sur la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial ; Qualité de services répondant aux standards internationaux.

Photo : VT/CVN

Selon Lương Thế Tuyên, directeur adjoint du groupe Việt Thuận, investisseur du duo de croisières Grand Pioneers : "Nous sommes pleinement conscients que la baie de Ha Long est un trésor inestimable, non seulement du Vietnam mais de l’humanité tout entière. C’est pourquoi nous nous engageons résolument à suivre le principe : +Nous ne pouvons exister que si nous protégeons l’environnement, et nous ne pouvons nous développer que si nous valorisons le patrimoine+. Ce principe guide toutes nos orientations de développement en matière de produits et de services".

Une première victoire dans la catégorie “Meilleure compagnie de croisière d’Asie”

L’année 2025 marque également une étape majeure pour Grand Pioneers avec l’obtention, pour la première fois, du prix "Asia’s Best Cruise Line 2025" (Meilleure compagnie de croisière d’Asie). Cette distinction récompense la qualité des services, des itinéraires et de l’expérience client à l’échelle régionale.

Cette reconnaissance confirme que Grand Pioneers est non seulement pionnière dans le développement du tourisme maritime durable, mais également leader dans la qualité des produits et services au niveau asiatique. Elle affirme un nouveau statut pour le Vietnam tout en posant les premières bases solides pour construire une compagnie de croisière vietnamienne de classe mondiale.

Photo : VT/CVN

Selon Lương Thế Tuyên, deux titres consécutifs de Meilleure compagnie de croisière verte au monde "saluent notre stratégie de développement et les efforts constants de l’ensemble des collaborateurs et équipages de notre group. L’ajout du prix asiatique nous donne encore plus de confiance pour élargir nos itinéraires et hisser le tourisme maritime vietnamien à un niveau supérieur".

À propos des produits et services, il précise : "nous sommes la première et unique compagnie à proposer aujourd’hui sur la baie de Ha Long l'itinéraire maritime exclusif -Voyage du patrimoine-, une croisière de 3 jours et 2 nuits couvrant l’ensemble du site classé UNESCO, sélectionnée par la province de Quảng Ninh comme modèle de tourisme durable".

Croisière, culture et patrimoine en parfaite harmonie

Le duo de navires Grand Pioneers est conçu selon les normes VR-SB, permettant une navigation sécurisée sur toutes les zones maritimes de la baie de Ha Long. Cela constitue également la base pour que Việt Thuận lance prochainement des itinéraires maritimes côtiers à travers le Vietnam, afin de prolonger la route du patrimoine le long des mers vietnamiennes et d’offrir aux voyageurs des expériences maritimes parmi les plus sûres.

Photo : VT/CVN

"Lorsque nous soignons chaque détail et restons fidèles aux valeurs durables, les produits vietnamiens peuvent se tenir aux côtés des meilleurs du monde. Cette victoire est celle de toute l’équipe du groupe Việt Thuận et une fierté pour le tourisme maritime vietnamien", partage M. Tuyên.

La victoire aux World Cruise Awards 2025 devrait contribuer à attirer davantage de touristes internationaux haut de gamme, renforcer la compétitivité du Vietnam face aux grandes destinations de croisière régionales, et permettre au groupe Việt Thuận de concrétiser son ambition de développer des itinéraires patrimoniaux à travers le Vietnam et le monde, apportant une contribution tangible à la montée en gamme du tourisme maritime national.

Phuong Mai/CVN