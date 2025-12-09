Hanoï mise sur le tourisme fluvial pour enrichir son offre et diversifier l’expérience des visiteurs

Selon le Service du tourisme de Hanoï, la capitale vietnamienne est traversée par sept grands cours d’eau totalisant plus de 550 km, dont 163 km pour le seul fleuve Rouge.

Cet atout naturel exceptionnel offre à Hanoï des conditions idéales pour développer le tourisme fluvial, un segment encore jeune mais à très fort potentiel, capable de diversifier l’offre touristique et d’enrichir profondément l’expérience des visiteurs.

Premiers signaux très encourageants sur le fleuve Rouge

La Société par actions Thăng Long GTC fait figure de pionnière avec neuf itinéraires reliant Hanoï à Hung Yên, Bat Tràng et Bac Ninh. Depuis la mise en service du bateau de croisière Thang Long - Victoria II, le nombre de passagers est passé de 3.000 en 2023 à plus de 7.000 en 2024, générant un chiffre d’affaires de 3 milliards de dôngs - soit près du double de l’année précédente.

La ville a défini quatre grands corridors de tourisme fluvial : le fleuve Rouge (itinéraire principal), la rivière Day, la rivière Tô Lich et l’axe Câu - Ca Lô - Tich. Le fleuve Rouge concentre à lui seul une trentaine de vestiges historiques et culturels, de nombreux villages de métiers traditionnels et des paysages emblématiques.

Même si les volumes restent encore modestes, les croisières offrent déjà des expériences uniques : coucher de soleil sur le fleuve Rouge, passage sous le pont Long Biên, visite du village de céramique de Bat Tràng… Autant de moments qui révèlent "l’âme fluviale" de Hanoï.

Selon les statistiques du Service du tourisme de Hanoï, les recettes du tourisme fluvial ont dépassé 3 milliards de dôngs en 2024, soit près du double de l’année précédente. Au cours des neuf premiers mois de 2025, elles ont atteint 1,83 milliard de dôngs.

Bien que ces chiffres restent modestes, ils témoignent néanmoins du dynamisme d’un nouveau segment prometteur dans le panorama touristique de la capitale.

Un appel à renforcer les investissements dans les infrastructures du tourisme fluvial

La principale limite du tourisme fluvial à Hanoï réside actuellement dans l’insuffisance et le manque de synchronisation des infrastructures. À l’échelle de la ville, seul l’embarcadère de Chuong Duong Dô répond aux normes techniques, tandis que la plupart des autres quais ne sont que des pontons communautaires, sans parking ni services adaptés.

Selon le Professeur associé-docteur Pham Hông Long, "Hanoï doit élaborer une planification globale le long du fleuve Rouge et attirer massivement les investissements. Avec ses richesses paysagères et culturelles, la capitale a tout pour créer des produits identitaires comparables à ceux de Ninh Bình ou de Huê".

Vu Van Tuyên, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire, recommande à la ville d’investir rapidement dans des quais modernes, des jetées sécurisées, le développement de croisières nocturnes haut de gamme et la mise en place d’horaires de navigation fixes afin de faciliter le choix des visiteurs.

Face à cette réalité, Hanoï a publié le Plan N°169/KH-UBND visant à mettre en œuvre la Résolution 06-NQ/TU pour la période 2024–2025, avec un accent porté sur le développement de la ligne Chuong Duong Dô - Bát Tràng - Ninh So - Hung Yên, tout en élargissant les connexions vers Bac Ninh, Hai Phong et Quang Ninh. La ville oriente également l’aménagement des deux rives du fleuve comme espaces dédiés à la culture, aux arts, aux espaces verts, et à l’interconnexion harmonisée entre voies fluviales et routes.

Selon Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, la ville étudie des mécanismes incitatifs pour mobiliser les ressources privées dans l’exploitation des ports touristiques. "D’ici 2030, le tourisme fluvial doit devenir l’un des produits phares et identitaires de la capitale", affirme-t-il.

Le long de ses deux rives du fleuve Rouge se trouvent près de 30 vestiges historiques et culturels, ainsi que des dizaines de villages de métiers traditionnels, formant un itinéraire riche en valeurs culturelles et paysagères. Avec des investissements appropriés, ce lieu pourrait devenir un produit touristique typique et porteur de l’identité propre de Hanoï", a-t-il souligné.

Diversifier l’offre pour élargir l’espace touristique

Au-delà de l’exploitation de ses voies fluviales, Hanoï s’efforce de diversifier son offre touristique afin d’élargir le spectre d’expériences proposées aux visiteurs. Les produits touristiques de nuit, gastronomiques, les rues piétonnes, les villages artisanaux et le tourisme communautaire deviennent de plus en plus variés. Des circuits thématiques tels que "Vieilles rues - nouvelles rues", "Une journée dans la peau d’un Hanoïen d’autrefois" ou encore "La gastronomie de Hanoï" attirent un nombre croissant de visiteurs.

Les rues piétonnes et les zones gastronomiques, combinées à des performances artistiques de rue, transforment la capitale en une "ville qui ne dort jamais" - une orientation incontournable pour le développement de l’économie nocturne.

La banlieue de Hanoï se positionne également comme une nouvelle destination. Les villages artisanaux de Bat Tràng, Van Phuc, Son Dong et Phu Vinh sont intégrés dans des circuits touristiques d’expérience, permettant aux visiteurs de pratiquer eux-mêmes la poterie, le tissage de soie, la laque ou la fabrication de papier Dó. Des circuits agricoles et écotouristiques, des balades à vélo en périphérie ou des expériences reliant villages, rivières et étangs complètent cette offre.

Parallèlement, des itinéraires agricoles et écotouristiques tels que "Une journée en tant qu’agriculteur", la découverte des chemins villageois, rivières et étangs, ou les tours à vélo en périphérie, étendent l’espace touristique de Hanoï au-delà de la vieille ville, offrant aux visiteurs amoureux de nature un véritable "souffle" d’air frais.

Hanoï renforce également les liens régionaux avec Ninh Binh, Hòa Bình et Bac Ninh, afin de créer des circuits interprovinciaux tels que "Hanoï - Tam Côc - Bai Dinh" ou "Hanoï - Sources thermales de Kim Bôi", contribuant à répartir le flux touristique et à partager les retombées économiques au sein de la région.

Vers une destination d’expériences de premier plan en Asie

Du renouveau des croisières sur le fleuve Rouge à une stratégie globale de diversification, Hanoï engage une transformation ambitieuse : devenir, à moyen terme, l’une des grandes destinations d’expériences d’Asie.

Le plan de développement fixe un objectif clair : 35,8 millions de visiteurs en 2026, dont 8,6 millions de touristes internationaux. Pour se hisser au niveau de Bangkok ou Hong Kong (30 à 40 millions d’arrivées internationales par an), la capitale doit désormais privilégier la qualité sur la quantité : hausse de la dépense moyenne par visiteur et montée en gamme des services.

Les experts estiment que la capitale devrait développer fortement le tourisme MICE (réunions, incentives, conférences et expositions), le golf et le tourisme haut de gamme, tout en investissant dans des infrastructures de loisirs, de shopping et de restauration ouvertes 24h/24 pour stimuler l’économie nocturne. Parallèlement, il est nécessaire d’accroître le nombre de vols directs vers l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et l’Australie, et de parfaire l’écosystème du tourisme numérique, avec des services multilingues et des systèmes de paiement sans numéraire.

Lorsque infrastructures, politiques et services seront parfaitement alignés, Hanoï ne sera plus seulement la capitale politique et le cœur culturel du Vietnam : elle deviendra une destination vivante, chaleureuse et riche en expériences uniques, pleinement à la hauteur de son surnom de "cœur battant du tourisme vietnamien".

