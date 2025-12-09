La phare de Kê Gà, le plus haut du Vietnam, prend un nouveau rayonnement

Le phare de Kê Gà, reconnu comme le plus haut phare du Vietnam, vient d’être classé monument historique et architectural provincial par le Comité populaire de la province de Lâm Dông.

>> Le phare de Kê Gà, le plus ancien du Sud-Est asiatique

>> La beauté originale du cap de Kê Gà

>> Binh Thuân développe ses potentiels en tourisme maritime

Photo : CTV/CVN

Situé sur l’île de Kê Gà, dans la commune de Tân Thành, cet édifice est l’un des plus anciens phares du pays. D’une remarquable grandeur architecturale, il joue un rôle crucial dans la sécurité maritime du Vietnam.

Ce phare de 44 m de haut a été construit par les Français en février 1897. Il est doté de 184 marches d’escalier en colimaçon et sa portée lumineuse est de 22 milles nautiques. Sa construction s’acheva en 1899.

En service depuis 1900 et toujours en activité aujourd’hui, le phare de Kê Gà est reconnu par l’Organisation des archives du Vietnam (Vietkings) comme le plus haut phare du pays.

Érigé en granit, ce phare ancien, d’une valeur artistique unique, présente une forme cylindrique octogonale et une structure robuste, illustrant les caractéristiques de l’architecture française du XIXe siècle.

Depuis plus d’un siècle, il constitue un repère côtier immuable, un ancrage spirituel indispensable pour les navires naviguant dans les mers du Sud.

Cependant, derrière cette magnificence architecturale se cache une histoire tragique inoubliable : 86 ouvriers y perdirent la vie et reposent désormais à jamais au pied du phare, où un sanctuaire a été aménagé.

Le feu de Kê Gà émet un signal lumineux distinctif et inimitable : trois brefs éclats suivis d’un éclat long, toutes les 20 secondes. Bien que la technologie ait évolué des lampes à filament de tungstène françaises aux lampes solaires modernes américaines, la portée maximale de 22 milles nautiques a toujours été maintenue, guidant immuablement la voie.

Valeur historique et architecturale unique

Selon Mai Thi Ngoc Anh, présidente du Comité populaire de la commune de Tân Thành, le phare de Kê Gà est un symbole unique de la région. Cet édifice revêt une importance particulière sur les plans historique, architectural et culturel.

"La reconnaissance du phare de Kê Gà comme patrimoine historique provincial est non seulement une source de fierté pour la population locale, mais aussi une profonde reconnaissance, de la part de la province, de la valeur d’un édifice plus que centenaire, intimement lié au développement de la région et du pays", a-t-elle déclaré.

Malgré les rigueurs de l’environnement dans cette région côtière aride, le phare est resté quasiment intact pendant près de 130 ans. Il se distingue non seulement par sa valeur historique et architecturale unique, mais aussi par le cadre naturel préservé et poétique qui l’entoure.

L’île de Kê Gà est entourée de plages rocheuses naturelles aux formes singulières, d’eaux cristallines et d’air pur, ce qui en fait une destination idéale pour les touristes en quête d’exploration et d’expériences uniques.

Vo Thành Huy, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que la commune de Tân Thành continuerait de préserver et de promouvoir efficacement la valeur du phare de Kê Gà. "Cela contribuera à dynamiser le tourisme et aura un impact positif sur le développement économique et social local".

Il a plaidé pour la création d’un comité de gestion chargé de protéger et de valoriser durablement le phare. "Ce site emblématique devrait notamment être aménagé en une destination verte, propre et attrayante, contribuant ainsi au développement de la commune de Tân Thành et de la province de Lâm Dông. De plus, la collectivité locale doit renforcer la communication et encourager les entreprises, les organisations et les particuliers à collaborer, en complément des fonds publics, pour investir dans la restauration, la préservation et l’amélioration du paysage autour du phare".

"Parallèlement, il est essentiel de garantir des services de transport sûrs, ordonnés, courtois et respectueux pour les habitants et les touristes visitant le phare de Kê Gà, afin de contribuer à en faire une destination accueillante et conviviale".

VNA/CVN