Les costumes traditionnels, un atout majeur pour le tourisme culturel

L’ ao dài (tunique traditionnelle) et les " cô phuc " (vêtements traditionnels) connaissent un retour en force au Vietnam, s’imposant progressivement comme un nouvel ingrédient essentiel du tourisme culturel. Cette tendance enrichit les offres touristiques, éveille la fierté nationale et contribue au développement durable de l'industrie culturelle.

Photo : Dàm Anh/CVN

Ces dernières années, Hanoï s’est affirmée comme l'une des localités pionnières dans la promotion de l’ao dài en tant que produit touristique distinctif. En novembre dernier, le Festival du tourisme et de l’ao dài de Hanoï 2025 a été marqué par un défilé spectaculaire réunissant environ 1.400 participants dans les rues de la capitale. L'événement a attiré des dizaines de milliers de visiteurs, contribuant à diffuser une image séduisante de Hanoï.

Un autre moment fort a été la reconstitution de la procession dédiée à l’ancêtre du métier de couture du village de Trach Xá, reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Les scènes colorées autour du lac de l’Épée restituée et de la place Dông Kinh Nghia Thuc, où les participants portaient l’ao dài, ont créé une impression mémorable auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Outre l’ao dài, le mouvement de renaissance des vêtements traditionnels prend de l’ampleur. Le festival Bách Hoa Bô Hành (La marche des cent fleurs), organisé depuis 2022, attire des milliers de jeunes à travers le pays. Cet événement vise à préserver et promouvoir la richesse des costumes traditionnels tels que nhât bình (tenue de cour de la dynastie des Nguyên, 1802-1945), áo tâc (chemise à cinq pans, portée lors d’occasions importantes comme les mariages), giao linh (robe traditionnelle à col croisé, utilisée avant le XIXᵉ siècle), etc.

Des circuits thématiques comme le tour en bus "Toucher l’automne de Hanoï" offrent aux visiteurs l’occasion de se promener en ao dài dans les rues, de se faire photographier près de sites patrimoniaux et de découvrir l’architecture comme les coutumes locales. L’augmentation constante du nombre de participants témoigne du potentiel de ces produits touristiques uniques et attrayants.

À Hô Chi Minh-Ville, la 11ᵉ édition du Festival de l’ao dài a attiré 3,6 millions de visiteurs, dont près de 600.000 étrangers, durant le mois de l’événement. Selon Nguyên Thi Kim Oanh, cheffe de la communication du Musée des Femmes du Sud, l’ao dài n’est pas seulement un symbole culturel, mais aussi un produit touristique et commercial prometteur, notamment à travers des circuits photographiques dans les sites historiques ou des visites d’ateliers artisanaux. De nouvelles activités ont été proposées : séances photo en ao dài dans des bâtiments à influence française, ateliers de création et défilés accompagnés de performances musicales.

Photo : Y Vân Hiên/CVN

La création, le 9 août à Hanoï, de l’Association de la culture de l’ao dài du Vietnam marque une étape importante dans l’organisation des activités de recherche, de promotion et de commercialisation autour de cette tenue emblématique. Plusieurs localités appliquent déjà des programmes incitatifs, comme la réduction des billets pour les visiteurs en ao dài à Huê, ou les services d’exploration en costume ancien à la Citadelle impériale de Thăng Long. Les tours thématiques se diversifient : ao dài-cyclo à Nha Trang, ao dài-vélo à Huê, ou promenades en vêtements traditionnels dans la vieille ville de Hôi An.

Alors que la concurrence entre les destinations touristiques s’intensifie, le développement de produits fondés sur les valeurs culturelles locales, comme les costumes traditionnels, revêt une importance stratégique. L’expérience consistant à revêtir un ao dài ou un costume ancien pour visiter des sites patrimoniaux confère un attrait singulier, transformant chaque voyage en une promotion émotionnelle, simple mais puissante, de la beauté du Vietnam auprès des amis internationaux.

VNA/CVN