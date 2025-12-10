Dà Nang : le Festival du Nouvel An 2026 stimule le tourisme municipal

Le Festival du Nouvel An de Dà Nang 2026 (Danang New Year Festival 2026) se tiendra du 30 décembre 2025 au 3 janvier 2026, promettant d’insuffler une atmosphère festive et dynamique à la ville côtière. Objectif : dynamiser le tourisme par la culture et le divertissement.

>> Inauguration d’un Centre d'opérations intelligent à Dà Nang

>> Au bord du fleuve Hàn, Dà Nang, entre nature et urbanité

>> Dà Nang nommée Ville intelligente du Vietnam de 2025

Photo : SDLDN/CVN

Dès le 20 décembre, la ville se parera de ses plus beaux atours grâce à des installations artistiques et lumineuses déployées sur des sites emblématiques tels que le parc de la rive est du pont du Dragon, la rue piétonne Bach Dang ou encore les plages touristiques. Quatre thématiques visuelles principales - de la féerie de Noël aux couleurs patrimoniales de Hôi An et à l’identité dorée de Dà Nang - créeront un parcours photogénique destiné à immortaliser les moments forts de cette fin d’année, selon Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal.

Le coup d’envoi officiel sera donné le soir du 30 décembre au parc de la rive est du pont du Dragon, avec un spectacle mêlant technologies d’éclairage modernes et prestations artistiques de haut niveau.

En marge des scènes musicales, l’espace culinaire "Cheer Fest" proposera du 30 décembre 2025 au 3 janvier 2026 au public un voyage gustatif entre saveurs locales et cuisine internationale, accompagné de stands d’artisanat.

L’innovation majeure de cette édition résidera dans la transformation de la rue piétonne Bach Dang en une avenue baptisée "Dà Nang - Bienvenue en 2026". Durant trois nuits consécutives, cet axe se muera en un "hub créatif" vibrant au rythme des danses modernes, des activités interactives et de la musique traditionnelle.

Pour marquer le moment charnière du réveillon, la ville organisera pour la première fois une course nocturne baptisée "Illuminer la rivière Hàn - Courir vers l’avenir". Prévue entre 22h00 et minuit le 31 décembre, cette épreuve de 5 km offrira aux athlètes professionnels comme amateurs un parcours spectaculaire traversant des ponts emblématiques de la ville avant de franchir la ligne d’arrivée aux premiers instants de 2026.

Parallèlement à ces festivités, la ville perpétuera sa tradition d’hospitalité en accueillant solennellement, le 1er janvier 2026, les premiers passagers aériens et maritimes de l’année. Elle lancera également une vaste campagne de promotions commerciales et hôtelières afin de confirmer le statut de Dà Nang comme destination festive incontournable de la région.

VNA/CVN