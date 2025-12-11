Les excursions à Son Doong, la plus grande grotte du monde, affichent complet

Les excursions à Son Doong, la plus grande grotte du monde dans la province de Quang Binh, sont déjà réservées jusqu’à fin 2027, a annoncé l’organisateur, la demande pour les voyages d’aventure dans le Centre du Vietnam étant en forte hausse.

La grotte de Son Doong, située dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, site du patrimoine naturel mondial, a accueilli 8.552 visiteurs ces douze dernières années, générant 25,5 millions de dollars de recettes et créant 130 emplois directs pour les habitants de la région, selon Oxalis Adventure, la seule entreprise autorisée à organiser des visites guidées.

Depuis 2013, 3.293 touristes vietnamiens s’y sont rendus, suivis par les voyageurs américains (2.271), australiens (532), britanniques (317) et canadiens (277).

S’étendant sur environ 9 km, avec des passages atteignant 150 à 160 mètres de large et des plafonds culminant à 200 mètres, Son Doong est unique en son genre.

Elle abrite des stalactites géantes, de plus de 80m de haut, une jungle tropicale luxuriante et un écosystème unique, refuge de nombreuses espèces rares.

La grotte de Son Doong a attiré l’attention internationale et est devenue un incontournable des listes d’aventures pour les voyageurs du monde entier.

Bien sûr, une grotte aussi grandiose se doit d’avoir une visite à la hauteur. "La visite de Son Doong n’est pas une randonnée, mais une exploration très dangereuse et pénible. Des touristes doivent donc être en très bonne santé pour la conquérir", a souligné Nguyên Châu A, Pdg d’Oxalis Adventure.

Au-delà de son attrait pour les explorateurs, ce circuit a généré d’importantes retombées économiques, contribuant à hauteur de 5 millions de dollars américains aux recettes du parc national de Phong Nha - Ke Bàng et soutenant des centaines d’emplois indirects.

Selon Nguyên Châu A, toutes les places disponibles sont réservées jusqu’à fin 2027. "La longue liste d’attente crée un sentiment de rareté, faisant de Son Doong une destination incontournable pour tout amateur d’aventure", a-t-il déclaré à znews.vn.

Cette demande croissante a également stimulé l’intérêt pour d’autres expéditions spéléologiques, plus accessibles, dans la région. Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng accueille environ 50.000 touristes en quête d’aventure chaque année, confortant ainsi sa position de destination de choix pour la spéléologie mondiale.

Bien qu’ayant enregistré le plus grand nombre de visiteurs cumulés ces 12 dernières années, les touristes vietnamiens ne représentent plus qu’environ 16,5% des visiteurs annuels, un chiffre en baisse par rapport à 2019.

Oxalis a indiqué que les touristes internationaux ont tendance à réserver longtemps à l’avance, tandis que de nombreux voyageurs vietnamiens optent pour des voyages à l’étranger à des prix similaires.

Pour les voyageurs en quête d’aventure mais ne souhaitant pas attendre plusieurs années, le voyagiste recommande des alternatives telles que l’expédition dans la forêt profonde de Hang Ba ou le réseau de grottes de Tu Làn. Ces options offrent des défis modérés, des dates plus flexibles et un délai d’attente plus court.

