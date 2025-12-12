Pourquoi le Vietnam figure parmi les destinations idéales pour le voyage en solo ?

En évoquant l’attrait du tourisme vietnamien auprès des visiteurs internationaux, l’expert Nguyên Thành Trung met en avant trois expériences inoubliables : les habitants, la gastronomie et la culture.

Voyage en solo : le Vietnam parmi le Top 25 mondial

Le magazine Travel + Leisure vient de publier la liste des 25 meilleures destinations pour les voyageurs en solo, où le Vietnam occupe la 5e place. Le pays s’impose ainsi comme l’une des destinations les plus attractives pour les amateurs d’expériences authentiques.

Selon l’expert touristique Nguyên Thành Trung, directeur de Real Vietnam Travel, cette distinction est une excellente nouvelle pour l’industrie touristique vietnamienne, qui renforce progressivement sa présence sur la carte mondiale.

Alors que le nombre de visiteurs internationaux restait autrefois modeste par rapport à la Thaïlande, Singapour ou la Malaisie, la politique d’assouplissement des visas appliquée ces deux dernières années a entraîné une nette hausse du flux touristique.

Ce classement contribue également à accroître la visibilité du Vietnam sur les marchés européens traditionnels, tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie ou l’Espagne. "Récemment, j’ai même accueilli des groupes venus de Grèce et d’Israël. Ils ont découvert le Vietnam grâce à ces distinctions", confie-t-il.

Le spécialiste souligne que Hanoï figure parmi les destinations recommandées par Travel + Leisure, séduisant les visiteurs par sa culture et sa gastronomie.

Pour expliquer pourquoi le Vietnam attire autant les touristes étrangers, il cite plusieurs facteurs : L’histoire : les visiteurs, notamment les jeunes Américains et Britanniques, souhaitent comprendre en profondeur des épisodes marquants comme la bataille de Diên Biên Phu ou les bombardements de Hanoï. La gastronomie : la diversité culinaire vietnamienne fascine les voyageurs, séduits notamment par des plats emblématiques tels que le bánh mì ou le phở.

Les itinéraires d’exploration : dans le Nord-Ouest et le Nord-Est, comme Sa Pa ou Hà Giang, très prisés pour le trekking ou les circuits en moto. S’y ajoutent les plages aux sables blancs et dorés, baignées par des eaux limpides.

Trois atouts

Pour Trân Thi Bao Thu, directrice marketing et communication de Vietluxtour, cette reconnaissance constitue "un signal positif pour l’image du Vietnam auprès des voyageurs internationaux, en particulier pour la clientèle en solo - un segment en pleine croissance, en quête d’expériences personnalisées, de flexibilité et d’authenticité locale".

Elle rappelle toutefois que les classements internationaux doivent être considérés comme des repères, chaque magazine appliquant ses propres critères (sécurité, gastronomie, coûts, infrastructures, connectivité, convivialité, etc.).

Sur le terrain, le Vietnam possède réellement de nombreux atouts favorables au voyage en solo : une cuisine de rue distinctive, une riche diversité culturelle, une histoire marquante et une hospitalité reconnue. Vietluxtour observe d’ailleurs une forte progression des voyageurs "Free & Easy", des clients individuels en groupes (FIT) et du marché MICE international ces trois dernières années, avec une croissance de 30% à 45% selon les marchés.

Elle souligne que la distinction attribuée au Vietnam repose sur trois "piliers de confiance" : Un haut niveau de sécurité : Essentiel pour les voyageurs en solo. Le pays est régulièrement salué pour sa stabilité politique, son faible taux de criminalité et la bienveillance de sa population. Les infrastructures et la connectivité : un réseau de transport en plein essor et une couverture Internet/4G étendue facilitent les déplacements et l’accès à l’information. Un rapport qualité-prix très compétitif : Le Vietnam offre une large gamme de services, du standard au haut de gamme, à des tarifs raisonnables, permettant aux voyageurs de prolonger leur séjour sans pression financière.

Le pho Lý Quôc Su compte parmi les spécialités culinaires les plus appréciées à Hanoï.

Elle estime également que la mise en avant de destinations comme Hô Chi Minh-Ville, le Musée des Vestiges de la Guerre ou les tunnels de Cu Chi montre que les rédacteurs de Travel + Leisure ont bien saisi les attentes des voyageurs internationaux et étudié en profondeur leur expérience au Vietnam. Selon elle, deux éléments marquent particulièrement les visiteurs : le réalisme saisissant des sites et le message de paix qu’ils véhiculent.

Elle explique qu’elle privilégie des visites interactives et vivantes plutôt que des présentations uniquement factuelles. Les circuits "Biêt dông Sài Gòn" ou "Empreintes de Tân Dinh" permettent par exemple de rencontrer des témoins directs - descendants d’anciens combattants - et de découvrir des lieux ayant servi de caches d’armes.

Les guides jouent alors le rôle de véritables "conteurs", donnant vie à l’histoire à travers des récits du quotidien et des aspects humains souvent méconnus. Ils montrent que l’histoire ne se limite pas aux vitrines des musées, mais qu’elle continue de résonner dans la vie moderne.

Travel + Leisure avait déjà publié une liste des 25 destinations idéales pour les aventures en solo, dans laquelle le Vietnam figurait également à la 5e place.

Ce classement se fonde sur le niveau de sécurité, la facilité de déplacement, l’accueil des habitants et la richesse des expériences culturelles et naturelles.

