Mui Né désignée destination touristique mondiale tendance pour 2026

Photo : VNA/CVN

Cette destination est louée pour sa beauté surréaliste et son attrait croissant auprès des touristes vietnamiens et internationaux. Booking.com a établi sa liste des destinations tendances pour l'année 2026 en analysant les données de réservation et les retours des voyageurs. Les destinations choisies, allant de villages de pêcheurs paisibles à des centres culturels et créatifs, sont celles qui devraient devenir le centre de l'attention touristique mondiale. Parmi elles, la localité côtière au centre du Vietnam, occupe la première place.

ituée sur un littoral ensoleillé, Mui Né offre un mélange fascinant de nature, de culture locale et d'expériences d'exploration. L'ancien village de pêcheurs est devenu une destination balnéaire de premier plan, réputée pour ses plages de sable fin, sa végétation luxuriante et sa brise marine rafraîchissante. Bénéficiant d'un climat stable toute l'année, Mui Né est un lieu idéal pour les sports nautiques tels que le kitesurf et la planche à voile. Mui Né attire également par ses temples anciens, ses marchés locaux animés et ses villages de pêcheurs, permettant aux visiteurs de s'immerger pleinement dans l'identité culturelle et le rythme de vie des habitants.

L'étude de Booking.com indique que les voyageurs de 2026 sont à la recherche d'itinéraires hautement personnalisés qui expriment leur individualité et privilégient les expériences authentiques. Mui Né semble répondre parfaitement à cette nouvelle attente.

VNA/CVN