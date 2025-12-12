Année exceptionnelle pour le tourisme de Huê et Quang Ninh

L’année 2025 s’est révélée exceptionnelle pour le secteur touristique de plusieurs localités vietnamiennes. La ville de Huê (Centre) et la province de Quang Ninh (Nord) ont toutes deux annoncé des chiffres de fréquentation impressionnants, dépassant largement les objectifs fixés et les résultats de 2024.

Le Comité populaire de la ville de Huê a annoncé, le 12 décembre, avoir accueilli environ 6,3 millions de touristes en 2025, soit une hausse spectaculaire de 61,5% par rapport à 2024, dont 1,9 million de visiteurs étrangers. Les recettes touristiques ont atteint 13.000 milliards de dôngs (497,98 millions de dollars), en augmentation de plus de 64% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Ces résultats remarquables confirment la position de Huê comme l’une des principales destinations touristiques du Vietnam, malgré les graves conséquences des typhons et des inondations historiques survenus fin octobre et début novembre, qui ont entraîné la fermeture temporaire du Complexe des monuments de Huê.

Cette réussite est en grande partie due à l’organisation de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025, placée sous le thème "Ancienne Capitale - Nouvelle Opportunité". L’événement a dynamisé le secteur touristique grâce à une série d’activités et de festivals répartis sur les quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Des manifestations phares, telles que la Journée de la gastronomie et le Festival de l’áo dài (tunique traditionnelle), ont mis en valeur le patrimoine et la richesse culturelle de la ville.

La ville a également intensifié sa promotion en organisant des événements d'échanges culturels et touristiques (notamment avec la République de Corée et la Chine) et en travaillant à l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes (Huê - Incheon, Huê - Shenzhen).

Le Musée de Quang Ninh franchit le cap du million de visiteurs

Le même jour, le Musée de Quang Ninh a accueilli son millionième visiteur de l’année 2025. Ce jalon reflète une dynamique de croissance remarquable et contribue à l’objectif provincial d’attirer plus de 20 millions de visiteurs en 2025.

Photo : VNA/CVN

Situé dans la ville de Ha Long, le musée est un symbole architectural de la province. Conçu par l’architecte espagnol Salvador Pérez Arroyo, il s’inspire de l’image du charbon, ressource emblématique de cette région minière. Son architecture originale, combinée à la richesse de ses collections retraçant l’histoire et la culture locales, en fait l’une des attractions majeures de Quang Ninh.

La province de Quang Ninh, au cours des 11 premiers mois de 2025, a attiré plus de 19,8 millions de touristes, générant un revenu total d'environ 52.600 milliards de dôngs, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période en 2024.

VNA/CVN