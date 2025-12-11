Phu Quôc accueille une série de vols directs en provenance d’Inde

À 02h00 du matin, le 10 décembre, le premier vol direct en provenance de New Delhi (Inde) à destination de Phu Quôc, avec à bord 180 passagers indiens, a atterri à l’aéroport cette île de la province d’An Giang.

>> Phu Quôc se dotera de sa première ligne de métro au 2e trimestre 2027

>> Préserver l’âme de la mer et hisser la marque de nuoc mam de Phu Quôc

>> Phu Quôc accélère son développement touristique à l’approche de l’APEC 2027

Ce vol fait partie d’une série de huit vols directs aller-retour opérés sur un mois entre New Delhi et Phu Quôc, réalisés dans le cadre d’une coopération entre Vietravel, la plateforme indienne de voyage en ligne MakeMyTrip et la compagnie aérienne Air India.

Photo : VNA/CVN

Chaque vol d’Air India devrait transporter environ 160 passagers, portant ainsi à quelque 1.400 le nombre total de touristes indiens attendus à Phu Quôc durant cette période d’un mois.

Vietravel a spécialement conçu un programme complet de 5 jours et 4 nuits pour ce groupe de voyageurs indiens, incluant hébergement, transports, guides, billets d’entrée et services de restauration, couvrant les sites les plus emblématiques de Phu Quôc.

À noter que la soirée de gala "Bollywood Night", inspirée de la culture indienne, promet d’offrir aux visiteurs une expérience originale et inoubliable.

"Le marché indien est l’un des piliers de la stratégie de développement international de Vietravel. Cette série de vols directs réalisée avec MakeMyTrip facilite les déplacements des visiteurs tout en renforçant la position de Phu Quôc comme l’une des principales destinations balnéaires de la région", a souligné Ngô Minh Quân, directeur adjoint du Pôle Marchés internationaux de Vietravel.

VNA/CVN