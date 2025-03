Saigontourist booste l’attractivité du tourisme vietnamien en Europe

Photo : Saigontourist/CVN

Tenu du 4 au 6 mars en Allemagne, le Salon international du voyage de Berlin (ITB) 2025 a accueilli environ 5.600 exposants issus de 190 pays et territoires, attirant 100.000 visiteurs, dont 24.000 désireux de rencontrer et de négocier avec des entreprises du secteur des services et du tourisme. Saigontourist, en collaboration avec la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines), a participé à l’événement.

“Forts de la diversité et de l’originalité du tourisme vietnamien, nous sommes convaincus que les actions promotionnelles menées par les deux principaux acteurs du tourisme et de l’aviation au Vietnam attireront l’attention d’un large public et de nombreux partenaires potentiels”, a partagé Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

Opportunités de coopération

Saigontourist avait réuni ses entités phares des domaines de l’hébergement et du voyage, incluant l’Agence de voyages Saigontourist Travel et les hôtels 5 étoiles Rex Saigon, Grand Saigon, Majestic Saigon et Caravelle Saigon. Ensemble, ils ont présenté une offre touristique diversifiée, tout en mettant en valeur l’image du tourisme vietnamien, celle de Hô Chi Minh-Ville en particulier, sur la scène internationale et les marchés européens, notamment allemands.

Pendant les trois jours du salon ITB Berlin 2025, l’hôtel Majestic Saigon a mis en avant son forfait exclusif “Empreinte 100 ans” à partir de 6.499.000 dôngs par personne pour un séjour de deux nuits. Le Rex Saigon a offert une réduction immédiate de 50% sur le tarif officiel pour les réservations sur place. Par ailleurs, le Caravelle Saigon a lancé une offre spéciale pour le Salon ITB Berlin 2025, avec une remise de 25% par rapport au meilleur tarif en vigueur, pour toute réservation effectuée 21 jours à l’avance, ou de 30% pour celles passées 30 jours à l’avance.

Parallèlement, les opportunités de coopération commerciale et la fourniture de produits et services ont été intensifiés à travers des rencontres, échanges et signatures d’accords avec les partenaires présents. Des centaines de partenaires et de visiteurs ont pu savourer des spécialités vietnamiennes, participer à diverses activités dont remporter des prix attrayants offerts par Saigontourist et Vietnam Airlines.

Les marchés allemand et germanophones constituent une clientèle internationale importante pour le tourisme vietnamien et Saigontourist. Selon les statistiques, le réseau de Saigontourist enregistre chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus d’Allemagne et des pays germanophones, générant des recettes de l’ordre de plusieurs milliers de milliards de dôngs. Les hôtels, resorts, parcours de golf et centres de conférences du groupe à Hô Chi Minh-Ville notamment, et dans diverses provinces, attirent principalement une clientèle haut de gamme et d’affaires.

Initiatives tangibles

Par ailleurs, Saigontourist Travel, filiale du groupe et leader du secteur, excelle dans l’attraction des touristes européens et allemands en organisant annuellement des circuits aériens et maritimes pour des milliers de visiteurs étrangers. Elle accompagne également chaque année des dizaines de milliers de Vietnamiens en voyage en Europe.

La participation à l’ITB Berlin 2025, initiative phare de Saigontourist et Vietnam Airlines, s’inscrit dans la continuité de leurs précédentes actions conjointes pour promouvoir le tourisme vietnamien à l’international et dynamiser le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Saigontourist/CVN

Parmi ces démarches, on peut citer le programme de promotion bilatérale de l’investissement touristique Vietnam - États-Unis dans ce pays d’Amérique du Nord en 2022, la Foire internationale du tourisme WTM London en 2023 et 2024 au Royaume-Uni, le programme de promotion du tourisme vietnamien 2023 au Japon, le programme “Destination Vietnam” sur le marché chinois en avril 2024, ainsi que le programme de promotion du tourisme Vietnam - Cambodge “Deux nations - une destination” en juillet 2024.

Saigontourist a également co-organisé avec Vietnam Airlines un programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe à Munich en Allemagne en octobre 2024, ainsi qu’un programme de coopération pour le développement du tourisme bilatéral Vietnam - Malaisie en novembre 2024, à l’occasion de la visite officielle en Malaisie d’une délégation de hauts responsables du Parti et de l’État, dirigée par le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm. Plus récemment, les deux groupes ont coordonné un programme de présentation de destinations touristiques vietnamiennes au Japon et la célébration du 30e anniversaire de la première liaison aérienne Vietnam - Japon, le 4 décembre 2024 à Tokyo.

QUANG CHÂU - HIÊU TUYÊN/CVN