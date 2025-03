Le Vietnam redevient une destination phare pour les voyageurs russes

La reprise des vols charters et réguliers entre la Russie et le Vietnam suscite un intérêt croissant pour cette destination d'Asie du Sud-Est.

>> Les arrivées de touristes russes au Vietnam ont bondi en 2024

>> Plusieurs liaisons aériennes de la Russie vers Nha Trang reprennent du service

>> Le potentiel touristique de Khanh Hoà mis en avant en Russie

>> Un vol charter amène des touristes russes à Nha Trang

Photo : VNA/CVN

Selon Travelata.ru, les ventes de circuits touristiques ont augmenté de 9% en un mois et ont été multipliées par plusieurs fois par rapport à la même période de l'an dernier. Le Vietnam est désormais la destination qui connaît la plus forte croissance en termes de réservations hôtelières, surpassant la Thaïlande et se rapprochant des niveaux de demande d'avant la pandémie de COVID-19.

Sletat.ru a enregistré une multiplication par 3,4 de ses ventes de voyages au Vietnam entre le 1er février et le 18 mars, tandis que Level.Travel a annoncé une multiplication par quatre en mars. Russian Express a constaté une multiplication par 5,5 en glissement annuel en février et mars, et Lyubov Voronina, directrice générale de Let’s Fly, prévoit une croissance de la demande de 20%, tirée par l’expansion des liaisons aériennes.

Les vols directs entre la Russie et le Vietnam ont repris en hiver 2024, après avoir été suspendus en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Aeroflot dessert désormais Hô Chi Minh-Ville et assurera des vols vers Nha Trang à partir du 22 mars. Azur Air et Pegas Touristik ont lancé des vols charters. De son côté, Vietnam Airlines prévoit de rétablir la liaison Moscou-Hanoï en mai.

Le Vietnam figure parmi les dix destinations les plus populaires en mars, selon OneTwoTrip, avec des réservations de vols et d'hôtels qui ont doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Yandex Travel a enregistré une augmentation de 49% des ventes de billets d'avion en glissement annuel, tandis qu'Aviasales a constaté une croissance de 62,5% de la part de marché du Vietnam.

La plateforme de réservation d'hôtels Ostrovok a classé le Vietnam comme la destination à la croissance la plus rapide, avec une hausse de 25% des réservations depuis le début de mars 2025 par rapport à la même période de l'année dernière.

VNA/CVN