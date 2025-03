Binh Thuân souhaite renforcer son attractivité touristique auprès des Sud-Coréens

>> Le tourisme de Binh Thuân se faire une place au soleil

>> Pour faire de Mui Ne une destination touristique de premier rang en Asie-Pacifique

Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération en matière d'investissement, de développement des services touristiques de luxe, ainsi que sur la promotion efficace des destinations.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de Binh Thuân, Nguyên Minh, a déclaré qu'en plus des offres haut de gamme telles que le golf, les séjours balnéaires et le tourisme sportif, la province se concentre sur le développement du tourisme "vert". Binh Thuân vise à associer le tourisme à la préservation des ressources naturelles, à la protection de l'environnement et à la valorisation du patrimoine culturel à travers des festivals, des villages artisanaux et des expériences communautaires.

La province de Binh Thuân diversifie son offre touristique pour attirer une clientèle variée. En plus des séjours de luxe, elle favorise le développement de produits écotouristiques, de tourisme d'aventure, de tourisme de nature, d'agrotourisme, de tourisme communautaire combiné à l'hébergement chez l'habitant, de tourisme de santé et de tourisme d'affaires, incluant des réunions, des séminaires et des événements.

La République de Corée est un marché clé pour Binh Thuân, avec une forte croissance des visiteurs depuis 2023. Entre janvier et février 2025, la province a accueilli plus de 116.000 touristes internationaux, soit une hausse de 32% par rapport à l'année précédente, avec les Sud-Coréens se classant en troisième position.

À cette occasion, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province a signé un programme de coopération avec le Bureau de représentation de la promotion du tourisme de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam en République de Corée. De plus, l'Association du tourisme de Binh Thuân et le groupe sud-coréen Hanatour ont signé un programme de coopération pour organiser l'accueil des touristes sud-coréens à Binh Thuân dans les temps à venir.

VNA/CVN