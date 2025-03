L’Année nationale du tourisme 2025 s’affiche aux couleurs de Huê

Photo : VNA/CVN

L’affiche arbore une palette de bleus dominants, évoquant sérénité et fraîcheur, rappelant la romantique rivière Huong (rivière des Parfums), un symbole de Huê. L’illustration allie éléments artistiques traditionnels et modernes, créant une composition harmonieuse et visuellement saisissante.

L’affiche présente des images de sites touristiques célèbres de Huê, tels que la porte Ngo Môn (Porte du Sud), ouverte seulement lors des cérémonies, et la pagode Thiên Mu (de la Dame Céleste) ainsi que des bâtiments modernes témoignant du développement de la ville.

Fleurs de lotus, lanternes, danses du lion et du dragon, courses de bateaux, spectacles d’art traditionnel et animations sont autant d’images reproduites sur l’affiche, évoquant une ambiance festive et vibrante.

Selon le Département du tourisme de la ville de Huê, l’affiche incarne l’essence de l’Année nationale du tourisme 2025, mettant en lumière les événements dynamiques et diversifiés de Huê tout au long de l’année. Avec ses couleurs vives, l’affiche vise à promouvoir l’image de Huê, non seulement comme une ancienne capitale, mais aussi comme une destination touristique attrayante.

Photo : BTC/CVN

L’Année nationale du tourisme 2025 s’ouvrira le 25 mars par une grande cérémonie sur les rives de la rivière Huong, qui devrait attirer 800 artistes. Tout au long de l’année, une série d’activités auront lieu, notamment un festival de printemps de janvier à mars, un festival d’été d’avril à juin, un festival d’automne de juillet à septembre et un festival d’hiver d’octobre à décembre. L’événement se conclura par une fête du Nouvel An le 31 décembre, marquant le début de l’année 2026.

L’événement proposera une scénographie élaborée alliant effets de lumière et technologie moderne de mapping visuel, ainsi que des spectacles de montgolfières et de parapente. D’une durée d’environ 100 minutes, la cérémonie sera retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam VTV1.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, cet événement constitue une occasion précieuse pour Huê d’attirer davantage de visiteurs, de promouvoir son riche patrimoine culturel et de promouvoir le développement d’un tourisme durable.

L’Année nationale du tourisme - Huê 2025, l’un des événements culturels et touristiques les plus importants de l’année, coïncide avec le 50e anniversaire de la libération de Huê (26 mars 1975 - 2025) et d’autres célébrations nationales. Elle promeut les valeurs culturelles matérielles et immatérielles de Huê tout en proposant des expériences touristiques uniques aux visiteurs.

VNA/CVN