Huê prête à faire un grand pas avec l'Année nationale du tourisme 2025

En 2025, Huê accueillera pour la deuxième fois l'Année nationale du tourisme sous le thème "Huê - Ancienne capitale, Nouvelles opportunités". Cet événement ne se contente pas de renforcer la position de Huê sur la carte du tourisme vietnamien, mais constitue également un tremplin crucial pour un développement touristique durable, attirant des visiteurs nationaux et internationaux.

>> À Huê, balade aux mille senteurs et saveurs au marché centenaire de Dông Ba

>> À Huê, où Tatler Asia vous dit qu’on mange bien !

Préparatifs rigoureux pour un événement majeur

Huê a mis en place un Comité d'organisation pour l'Année nationale du tourisme 2025, accompagné de cinq sous-comités spécialisés afin d'assurer des préparatifs minutieux. Le point culminant sera la cérémonie d'ouverture le 25 mars sur les rives de la rivière des Parfums, avec un spectacle artistique de grande envergure réunissant plus de 800 artistes, dont des troupes internationales venues de Chine, de République de Corée, du Japon et d'Ouzbékistan. Cette cérémonie promet des performances spectaculaires avec feux d'artifice, spectacle de drones, effets lumineux sur l'eau et vols en parapente.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de l'année 2025, Huê organisera 75 événements nationaux et internationaux majeurs, répartis selon le modèle du Festival des quatre saisons : Printemps de l'ancienne capitale, Illumination de la cité impériale, Huê en automne et Hiver à Huê.

Cet événement devrait permettre à Huê d’accueillir entre 5,25 et 5,5 millions de visiteurs, dont 70 à 80% de touristes nationaux, générant des revenus estimés entre 11.000 et 12.000 milliards de dongs. La ville vise à atteindre environ 12 millions de visiteurs d'ici 2030.

Pour répondre à cette demande croissante, Huê dispose actuellement de 887 établissements d'hébergement avec environ 14 000 chambres. Les hôtels 3 à 5 étoiles sont en cours d'amélioration, tandis que les hôtels plus petits et les homestays sont encouragés à améliorer la qualité de leurs services afin de mieux satisfaire les attentes des voyageurs.

Un développement touristique durable

Huê mettra l’accent sur un tourisme écologique et intelligent. Plusieurs produits phares seront exploités, notamment Hué - Capitale de l'ao dài, Huê - Capitale de la gastronomie, et Huê - Ville des festivals. Des spectacles immersifs, des représentations de nhã nhạc de la cour impériale et des défilés d'ao dài deviendront des attractions touristiques régulières.

En outre, la ville ajuste ses politiques pour attirer les investisseurs et élabore un plan de développement touristique jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Les autorités locales s’efforcent également de simplifier les démarches administratives et d’accompagner les entreprises dans leur promotion et leurs investissements.

Expansion du marché et transition numérique

Huê cible de nouveaux marchés internationaux, notamment les Pays-Bas, l'Asie de l'Est et l'Inde. La ville renforce également sa connexion avec l'aéroport international de Da Nang et développe le tourisme maritime via le port de Chân Mây pour attirer les croisiéristes haut de gamme.

Par ailleurs, Huê exploitera l'intelligence artificielle pour offrir un tourisme intelligent, permettant aux visiteurs d’accéder facilement aux informations via un simple scan de QR code. Des applications innovantes seront également mises en place pour enrichir l’expérience culturelle et patrimoniale des touristes.

Grâce à une préparation rigoureuse, l’Année nationale du tourisme 2025 s’annonce comme un véritable tremplin pour le développement durable du tourisme à Huê, renforçant son attractivité et stimulant les investissements tout en contribuant à la croissance économique locale.

VNA/CVN