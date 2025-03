"Vietnam - Voyager pour aimer" : de nombreux programmes sont lancés

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï et Pdg de AZA Travel, ce programme représente une excellente opportunité pour les agences de voyages de proposer des produits de haute qualité à des prix compétitifs, et ce d'autant plus que la haute saison estivale approche. À cet égard, AZA Travel a lancé des offres spéciales avec des réductions de 5 à 20% sur les circuits routiers, ferroviaires et aériens pour l'été 2025.

Le Service du tourisme de Dà Nang lance également un programme de promotion touristique intitulé "Enjoy Dà Nang 2025 - Diverse Experience", qui propose des réductions sur les billets d'entrée pour les sites touristiques populaires, tels que Ngu Hành Son, le Musée de sculpture Cham et le Musée des beaux-arts, pendant les jours fériés. De plus, environ 30.000 bons de réduction, des cadeaux et des rabais allant jusqu'à 20% sont offerts aux touristes par 200 prestataires de services touristiques.

Sun Group, de son côté, applique une réduction sur les prix d'entrée à Sun World Bà Nà Hills pour les habitants du Centre et des Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên). Dà Nang Downtown réduit également les prix pour les attractions et jeux. Les touristes qui visitent Dà Nang peuvent également profiter du "passeport gastronomique" offrant une réduction de 10% dans les établissements de la chaîne 43Town.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Trung Khanh, président de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, souhaite que la communauté des entreprises se concentre sur l’attraction des touristes des marchés potentiels, accélère l’innovation dans le développement des produits touristiques et améliore aussi la qualité des ressources humaines, ce pour une réelle efficacité du programme "Vietnam - Voyager pour aimer".

Le programme "Vietnam - Voyager pour aimer" a pour objectif de promouvoir le Vietnam à l'échelle mondiale et d'attirer des voyageurs grâce à des offres attrayantes, en particulier en provenance de Pologne, de République tchèque et de Suisse. Ce programme vise également à mettre en œuvre la décision du gouvernement d'accorder des exemptions de visa aux citoyens de ces pays, du 1er mars au 31 décembre 2025, ainsi qu’une autre résolution visant à stimuler la croissance du secteur touristique.

Le secteur touristique vietnamien vise cette année 22-23 millions de visiteurs internationaux et 120-130 millions de voyageurs nationaux.

VNA/CVN