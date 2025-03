La nouvelle ligne Bangkok - Hai Phong d’AirAsia devrait doper le tourisme

L’annonce par la compagnie aérienne AirAsia de l’ouverture d’une nouvelle ligne directe Bangkok - Hai Phong en juillet prochain offrira un accès direct à la baie de Ha Long et à l’archipel de Cat Bà, favorisant les échanges touristiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

La Thaïlande a toujours été un marché clé pour le tourisme vietnamien. En 2019, elle se classait au 8ᵉ rang des pays émetteurs avec 509.800 visiteurs. Après la pandémie de COVID-19, le marché thaïlandais a rapidement repris des couleurs, atteignant 489.100 visiteurs en 2023 et occupant ainsi la 6ᵉ place parmi les marchés touristiques du Vietnam. Cependant, en 2024, malgré la forte croissance d’autres marchés, le nombre de touristes thaïlandais n’a atteint que 418.000, soit une baisse de plus de 15% par rapport à l’année précédente.

"Le nombre de touristes thaïlandais entrant au Vietnam est affecté par les politiques d’attraction touristique mises en place par d’autres pays. En 2024, ce marché a considérablement reculé, perdant sa position parmi les principales sources de visiteurs. Il est donc essentiel que le Vietnam renforce ses efforts de promotion pour relancer ce segment clé", a indiqué Nguyên Son Thuy, directeur de Visit Indochina.

Faciliter les voyages

Un signal encourageant pour la coopération touristique entre le Vietnam et la Thaïlande est l’annonce par la compagnie aérienne AirAsia de l’ouverture d’une nouvelle ligne directe Bangkok - Hai Phong à partir du 16 juillet 2025, avec quatre vols par semaine. Grâce à cette liaison, AirAsia deviendra la compagnie proposant le plus de vols entre le Vietnam et la Thaïlande, reliant Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc et Hai Phong à Bangkok (aéroport de Don Mueang), ainsi que Hanoï à Chiang Mai.

Cette connexion aérienne directe entre un important centre économique et touristique du Vietnam et la capitale thaïlandaise favorisera les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre les deux régions.

Depuis Bangkok, les visiteurs internationaux auront un accès facilité à la baie de Ha Long, l’une des destinations les plus emblématiques du Vietnam. À l’inverse, les touristes vietnamiens pourront, grâce au vaste réseau d’AirAsia, rejoindre facilement des destinations en Thaïlande telles que Phuket, Krabi et Chiang Rai.

"La liaison aérienne vers Cát Bi facilitera les déplacements des touristes thaïlandais et internationaux entre Bangkok et les sites de Cat Bà et Ha Long. Au lieu de devoir transiter par l’aéroport de Nôi Bài, ils bénéficieront d’un vol direct vers Cat Bi à des horaires optimisés, rendant leur séjour plus pratique. Cette nouvelle connexion leur permettra de consacrer davantage de temps à la découverte des paysages naturels et de profiter pleinement de leur voyage", a souligné Nguyên Son Thuy.

Favoriser les échanges touristiques bilatéraux

Avant l’ouverture de la liaison directe Hai Phong - Bangkok, les voyageurs de Quang Ninh et Hai Phong souhaitant visiter la Thaïlande devaient se rendre dans un autre aéroport, ce qui entraînait des coûts supplémentaires et un temps de déplacement considérable. Cette nouvelle ligne aérienne simplifiera leur voyage, offrant une expérience plus fluide, pratique et économique.

Selon la société BKT Tourist Thaïlande, les voyageurs de Hai Phong et Quảng Ninh seront particulièrement attirés par les circuits classiques en Thaïlande, comprenant la visite des temples, des palais, des marchés et des quartiers gastronomiques de Bangkok. Ils pourront également explorer des destinations voisines telles que Pattaya, Hua Hin, Khao Yai, Nakhon Nayok, Kanchanaburi et Ayutthaya.

"La Thaïlande reste une destination très prisée des touristes vietnamiens, grâce à son riche patrimoine culturel, sa gastronomie variée et ses prix abordables. Cette nouvelle ligne renforcera encore son attractivité", a prévu Nguyên Dông Giang, directeur général de la société BKT Tourist Thaïlande.

"De plus, elle créera de nouvelles opportunités pour les agences de voyage, entraînant une concurrence accrue sur les prix et la qualité des services. Nous prévoyons d’accueillir en moyenne plus de 1.000 visiteurs par mois à Bangkok en provenance de l’aéroport de Cat Bi - Hai Phong", a-t-il ajouté.

