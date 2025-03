Saigontourist : grand engouement pour une fête culinaire unique au monde

La Fête de la culture culinaire et des délices a lancé sa billetterie avec des promotions attractives : une réduction de 10% pour les premiers acheteurs et une offre spéciale de 20% pour les personnes nées le 1 er août 1975, date anniversaire de la fondation de Saigontourist.

Le nombre de billets en prévente étant limité, des milliers de clients ont rapidement réservé à l’avance. Quelques heures seulement après l’annonce de la vente anticipée sur les chaînes médiatiques du groupe Saigontourist, les organisateurs ont reçu plus de 100 appels de clients souhaitant réserver des billets.

De nombreux clients ont rapidement “conclu l’affaire” avec succès, exprimant leur joie de devenir les premiers à posséder des billets pour assister à la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist.

Saveurs et atmosphère captivante

Cette fête se déroulera du 27 au 30 mars dans la zone touristique de Van Thanh, avec la participation d’hôtels 4 et 5 étoiles, de complexes hôteliers et de restaurants du groupe à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans certaines provinces et villes du pays. L'événement s’appuiera également sur la participation de nombreux partenaires prestigieux, représentants de marques culinaires de plusieurs localités, créant ainsi une véritable “fête du goût” diversifiée et riche. Il s’agit d’une activité clé dans le cadre des événements organisés par Saigontourist pour célébrer les grandes fêtes à Hô Chi Minh-Ville et le 50e anniversaire de la fondation du groupe (1er août 1975).

Outre les clients individuels, de nombreuses entreprises ont rapidement acheté des billets pour les offrir à leur personnel et partenaires. “Mon entreprise vient de commander 100 billets pour nos collaborateurs, afin qu’ils puissent, avec leurs familles, profiter des saveurs et de l’atmosphère de cette fête unique, en guise de récompense pour leurs efforts au travail. Ceux qui ont assisté à la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist l’année dernière étaient ravis de vivre cet événement. Pour 2025, ce sera pareil !”, a déclaré Trân Ly Lê, représentante d’une société de services immobiliers à Hô Chi Minh-Ville. Elle s’est également réjouie de voir les billets qu’elle venait d’acheter bénéficier immédiatement d’une réduction de 10% sur le montant total de la facture.

Identité culturelle des trois régions

La fête 2025 de Saigontourist surpassera ses éditions précédentes avec plus de 600 plats raffinés, représentatifs des trois régions du pays, ainsi que des produits locaux. En plus de la gastronomie, l’événement sera animé et dynamique avec de nombreuses activités culturelles et artistiques.

Les visiteurs auront l’occasion de s’immerger dans une ambiance festive imprégnée de l’identité culturelle des trois régions du Vietnam, de découvrir un marché des Hauts plateaux du Centre, d’essayer des costumes des ethnies du Nord-Ouest et de participer aux activités “Sur le quai, sous le bateau”, typiques du style sudiste.

La fête proposera également un espace artisanal traditionnel où les visiteurs pourront découvrir avec des artisans la fabrication de gâteaux traditionnels, apprendre à les emballer avec des feuilles, les cuire, tisser des chapeaux, produire du papier de riz, du vin de riz et des vermicelles.

Cette année, le village artisanal comprendra aussi des ateliers pour fabriquer des sandales en bois, des moulins à vent en papier, des lampions de Hôi An, de la poterie, des estampes de Dông Hô, ainsi que des fleurs en papier avec des artisans du village de Thanh Tiên, anciennement situé à Huê.

Pour participer à la fête, vous pouvez acheter des billets d’entrée avec des coupons pour différents services au prix forfaitaire de 200.000 dôngs par adulte, et entrée gratuite pour les enfants.

Minh Thu - Gia Hân/CVN

Photos : Saigontourist/CVN

Points de vente de billets

- Zone touristique de Binh Quoi 1 : 09 01 88 97 01

- Zone touristique de Binh Quoi 2 : 09 01 88 97 02

- Zone touristique de Binh Quoi 3 : 09 01 88 97 03

- Zone touristique de Tân Cang : 09 01 88 97 04

- Zone touristique de Van Thanh : 09 01 88 97 05

- Ou contactez la hotline : 09 01 88 97 09 - 08 55 55 68 79