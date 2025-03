Saigontourist : des ambitions pour 2025 après une année 2024 réussie

Photo : Saigontourist/CVN

En 2024, le groupe Saigontourist a réalisé un chiffre d’affaires total de 16.900 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15,4% par rapport à 2023. Le bénéfice brut total est estimé à 4.353 milliards de dôngs, soit une augmentation de 16,5% par rapport à l’année précédente.

En termes de nombre de clients, Saigontourist en a accueilli et servi 2.034.000, soit une augmentation de 19,6% par rapport à 2023. Le taux d’occupation moyen des chambres de l’ensemble du système a atteint 57%. Dans l’ensemble, la situation commerciale du groupe en 2024 a connu une évolution positive.

Points forts

L’un des faits marquants de Saigontourist en 2024 a été son rôle de pionnier dans l’organisation et la participation active à de nombreux événements internationaux à grande échelle sur des marchés clés, contribuant significativement à la reprise et au développement du secteur touristique vietnamien après la pandémie de COVID-19.

Les événements internationaux co-organisés par Saigontourist et Vietnam Airlines à l’étranger ont vu la participation de hauts dirigeants du Parti, de l’État et de responsables de différents pays.

Le programme de lancement des destinations vietnamiennes sur le marché chinois et la célébration du 30e anniversaire de la première liaison aérienne Vietnam - Chine a eu lieu le 9 avril 2024 à Pékin, avec la présence du président de l’Assemblée nationale. Le programme de promotion touristique Vietnam - Cambodge “Deux pays, une destination” a eu lieu le 13 juillet 2024 à Phnom Penh, en présence du président de la République. Le programme de promotion du tourisme bidirectionnel Vietnam - Malaisie à Kuala Lumpur, le 21 novembre 2024, a vu la participation du secrétaire général du Parti. Le programme de présentation des destinations vietnamiennes au Japon et le 30e anniversaire de la première liaison aérienne Vietnam - Japon a eu lieu le 6 décembre 2024 à Tokyo, avec la participation du président de l’Assemblée nationale.

Saigontourist a aussi activement participé à plusieurs salons et événements touristiques de renommée mondiale. Parmi les plus notables, citons le Salon international du tourisme ITB Berlin 2024, le Salon international du voyage ITB Asia 2024 à Singapour, ou la Foire du tourisme mondial WTM London 2024 au Royaume-Uni.

Le groupe a également élevé le niveau des événements de promotion de la culture culinaire tant au pays qu’à l’étranger, affirmant sa capacité à organiser des événements de classe mondiale.

Gastronomie

En 2024, la “Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist” a été honorée des prix les plus prestigieux aux World Culinary Awards 2024, notamment dans les catégories “Meilleure fête culinaire d’Asie” et “Meilleure fête culinaire du monde”.

Photo : Saigontourist/CVN

Elle a présenté plus de 400 plats et boissons régionaux, bénéficiant du soutien des agences de presse et des habitants de la ville pour promouvoir les valeurs culturelles culinaires vietnamiennes, transformant cet événement en un produit touristique attendu chaque année par les visiteurs nationaux et internationaux.

Le Festival du pho vietnamien 2024 à Séoul, organisé par Saigontourist en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) en octobre 2024, a dépassé les attentes avec plus de 28.000 participants, créant ainsi un véritable buzz autour de la cuisine vietnamienne sur le marché international.

En 2025, Saigontourist s’efforcera d’atteindre un total de 2,3 millions de visiteurs, soit une augmentation de 13,1% par rapport à 2024. Le chiffre d’affaires total atteindra 18.800 milliards de dôngs, en hausse de 11,2% par rapport à 2024, avec un bénéfice total estimé à 5.050 milliards de dôngs, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. La contribution budgétaire totale s’élèvera à 3.960 milliards de dôngs, soit une hausse de 14,5% par rapport à 2024.

2025 sera également la dernière année de sa phase de développement 2021-2025. Ainsi, le groupe se concentrera sur le développement du marché, la diversification de ses produits et services, la promotion de sa marque ainsi que le renforcement de la coopération à l’échelle nationale et internationale.

Enfin, Saigontourist continuera d’améliorer la qualité de ses ressources humaines, renforcera l’application des sciences et technologies numériques et développera le tourisme vert.

Minh Thu - Gia Hân/CVN