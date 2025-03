Hô Chi Minh-Ville accueille le premier vol charter en provenance d'Iran

Photo : CP/CVN

La première vague de 200 touristes iraniens a atterri à Hô Chi Minh-Ville pour un circuit à travers le Vietnam, qui se terminera le 28 mars. Les autorités locales ont organisé une cérémonie d'accueil officiel à l'aéroport.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le choix du Vietnam comme destination pour les vacances de Norouz reflète l'attrait croissant du pays auprès des voyageurs du Moyen-Orient. Leur itinéraire inclut les tunnels de Cu Chi, le marché Bên Thành, Bà Nà Hills, la vieille ville de Hôi An, le Temple de la Littérature, le lac Hoàn Kiêm... Les touristes séjourneront dans des hôtels prestigieux tels que New World Saigon, Four Points by Sheraton Danang et Dolce by Wyndham Hanoï.

Cet événement marque une étape importante dans l'expansion du marché touristique international, favorisant le développement du tourisme haut de gamme et renforçant l'image du Vietnam à l'échelle mondiale.

La deuxième vague de 200 touristes iraniens est attendue à Hanoï le 28 mars, avec un circuit jusqu'au 5 avril.

VNA/CVN