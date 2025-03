Ninh Binh

Le numérique enrichit l’expérience touristique dans l’ancienne capitale de Hoa Lu

Le journal Nhân Dân (Peuple), en collaboration avec ses partenaires technologiques, a installé jeudi 20 mars des panneaux équipés de puces NFC dans les sites historiques, culturels et touristiques emblématiques de Ninh Binh, au Nord du Vietnam.

Le projet, intitulé "Yêu lắm Việt Nam" (Vietnam, je t’aime tant), s’inscrit dans une initiative nationale visant à moderniser l’expérience touristique et à célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Réunification du Vietnam (30 avril 1975 - 2025).

Une découverte interactive de Ninh Binh

Le premier site équipé est le complexe historique de Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam il y a plus de 1.000 ans. Giang Bach Dang, directeur du Centre de conservation des vestiges historiques et culturels de Hoa Lu, a souligné l’importance du projet qui facilite l’accès à l’histoire du site grâce à la technologie NFC.

Selon lui, le projet du journal Nhân Dân est une initiative particulièrement significative et unique, permettant non seulement au site historique, mais aussi aux autres sites emblématiques de la province de Ninh Binh, d’offrir une expérience de découverte immersive aux visiteurs. Il facilite une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture locales, tout en contribuant à la promotion du tourisme interrégional.

Doàn Thi Nhiêu, une touriste de Hanoï, témoigne : "Lors des visites guidées, il est parfois difficile d’obtenir toutes les explications. Mais grâce aux panneaux NFC, il suffit d’approcher le téléphone et les informations apparaissent instantanément. De plus, je peux partager mes photos et impressions sur le site du projet, ce qui rend l’expérience encore plus immersive".

Le même jour, le parc écologique de Thung Nham a également été équipé de panneaux NFC. Ces panneaux, aux couleurs rouge et jaune inspirées du drapeau vietnamien, fonctionnent sans électricité et offrent un large éventail de contenus : vidéos, images en 3D, récits historiques et cartes interactives.

Cao Thị Hoa, directrice du parc de Thung Nham, explique : "Ce système garantit une meilleure sécurité et authenticité des informations. De plus, les contenus partagés par les visiteurs sont modérés pour assurer une communication responsable et fiable".

Un réseau connecté pour promouvoir le Vietnam

Au-delà d’une simple base de données touristique, le projet permet aux visiteurs de s’enregistrer, retracer leur itinéraire et contribuer à une carte numérique, regroupant leurs photos et témoignages. Ceux qui complètent un circuit NFC dans une région reçoivent un cadeau et une certification spéciale du programme.

D’après Trân Minh Tuân, chef du projet "Yêu lắm Việt Nam", l’intégration de la technologie NFC à Ninh Binh représente une avancée significative vers la transformation numérique du tourisme, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel vietnamien.

Dans les prochains mois, le projet enrichira son offre avec des défis interactifs, un système de gestion des flux touristiques pour éviter la surcharge des sites, et un service d’alerte sur les événements locaux. Dès avril, les contenus seront traduits en plusieurs langues pour mieux accueillir les visiteurs internationaux.

Plus qu’un simple projet technologique, "Yêu lắm Việt Nam" est une véritable invitation à explorer, partager et célébrer la beauté du Vietnam, tout en renforçant la fierté nationale et le rayonnement du pays à l’international.

