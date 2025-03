La capitale vietnamienne s’emploie à étoffer son offre touristique

Le secteur vise une croissance annuelle de 11,2% du nombre de touristes, avec un chiffre d’affaires total estimé à 130 billions de dôngs (5,09 milliards de dollars).

La directrice du Département municipal du tourisme, Dang Huong Giang, a annoncé que la capitale avait de nouveaux projets pour améliorer les produits et les expériences touristiques.

Dans le cadre de cette initiative, Hanoï introduira deux itinéraires touristiques culturels reliant les quartiers sud et ouest de la ville. Une nouvelle destination touristique communautaire sera créée dans le district de My Duc, parallèlement au développement de modèles de tourisme agricole et rural, et à l’offre d’expériences touristiques nocturnes.

La ville se concentrera également sur des domaines à fort potentiel, notamment le tourisme d’aventure, les voyages expérientiels, le tourisme sur le fleuve Rouge, les tours en hélicoptère, les vols en montgolfière et les expériences touristiques en réalité virtuelle.

La présidente de l’Association des agences de voyages de Hanoï, Lê Thanh Thao, a déclaré que des efforts étaient en cours pour renforcer les liens avec les principaux marchés touristiques tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Europe et les États-Unis.

Elle a souligné l’importance de développer l’offre touristique emblématique de Hanoï, notamment le tourisme culturel, le tourisme durable et les MICE (Meetings, Incentives, Conférences et Expositions), afin de créer une identité unique et d’attirer des visiteurs internationaux.

Les agences publiques de la capitale se transforment également en s’associant à des entreprises privées pour développer de nouveaux produits destinés aux vacanciers.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre d’une initiative culturelle notable, un programme spécial sur le "cai luong" (théâtre classique rénové) de Hanoi est disponible début mars au théâtre Chuông Vàng, vieux de plusieurs siècles, offrant aux visiteurs des représentations soigneusement mises en scène d’extraits emblématiques de pièces classiques.

Parallèlement, l’espace artistique Chạm se déploie sur le site, offrant une expérience immersive qui initie le public à ce genre d’opéra, une forme d’art encore relativement peu représentée dans le Nord du Vietnam.

Le directeur du théâtre, Pham Ba Chinh, a déclaré que le programme n’est pas seulement un divertissement, mais une occasion pour les visiteurs d’explorer et d’approfondir leur compréhension de l’histoire, de la culture et de l’esprit du Vietnam à travers l’art du spectacle.

Les experts du secteur estiment qu’il offrira des attractions uniques aux touristes nationaux et internationaux. Le fonctionnement régulier du programme capitalisera également sur le cadre historique du théâtre d’architecture française, situé au cœur du vieux quartier de Hanoï, tout en rapprochant l’opéra traditionnel vietnamien du public.

VNA/CVN