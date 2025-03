Hanoï vise 31 millions de visiteurs en 2025

En 2025, l’industrie touristique de Hanoï prévoit d'augmenter le nombre de visiteurs de 11,2% par rapport à 2024, avec des revenus totaux estimés à 130.000 milliards de dôngs.

Dang Huong Giang, directrice du Département municipal du Tourisme, a annoncé qu'en mars, l'industrie touristique de la capitale lancerait de nouveaux produits touristiques expérientiels axés sur les valeurs patrimoniales. Parmi ces produits figurent la mise en valeur du site de Ha Mo, dans le district de Dan Phuong ; l'itinéraire touristique "Parcours patrimonial Nam Thang Long - Hanoï" traversant les districts de Thanh Tri, Thuong Tin et Phu Xuyên ; le modèle de tourisme communautaire axé sur la découverte des valeurs culturelles des minorités ethniques de la commune d'An Phu, dans le district de My Duc ; et la promotion de l'agrotourisme dans la commune de Tich Giang, district de Phuc Tho.

Hanoï continuera également à développer de nouveaux produits touristiques dans des domaines à fort potentiel, tels que le tourisme sportif d'aventure, le tourisme expérientiel, le tourisme fluvial sur le fleuve Rouge, le tourisme en hélicoptère, le tourisme en montgolfière et le tourisme utilisant la technologie de la réalité virtuelle.

L’Association de voyage de Hanoï (HATA) et les voyagistes de la capitale s'efforcent aussi de promouvoir les activités de tourisme vert et respectueuses de l'environnement. HATA prévoit en effet d’établir des alliances et de renforcer la coopération pour développer et promouvoir des circuits touristiques variés.

Hanoï s'est transformée en une métropole dynamique tout en préservant son charme d'antan. Reconnue par l'UNESCO comme "Ville pour la paix" et "Ville créative", Hanoï est devenue une référence en matière de développement durable et de créativité. La ville attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier, séduits par son charme authentique et sa richesse culturelle.

Grâce à des investissements importants dans les infrastructures et à l'organisation d'événements culturels de renommée internationale, Hanoï s'est affirmée comme une destination touristique incontournable en Asie, offrant une expérience authentique et inoubliable.

La ville a identifié le tourisme comme un secteur économique clé, générant d'importantes recettes budgétaires annuelles. En 2024, elle a accueilli 25,33 millions de visiteurs, dont 5,67 millions d’étrangers.

