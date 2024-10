Foire expo : le centre SECC de nouveau honoré

Le Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), une co-entreprise entre Saigontourist et la Compagnie du développement Phu My Hung, a été honoré dans le "Top 10 des marques d’Or d’Asie", lors de la remise des "Asia Awards 2024" en Malaisie.

S’inscrivant dans le cadre du “Forum de coopération économique d’Asie”, la cérémonie de remise des “Asia Awards 2024” constitue un événement annuel destiné à valoriser et récompenser les marques, entrepreneurs et entreprises exemplaires de la région, qui jouent un rôle clé dans le développement socio-économique et l’intégration internationale.

Le prix “Top 10 Asia Golden Brands” (Top 10 des marques d’Or d’Asie) reconnaît non seulement l’expertise du SECC dans l’organisation d’expositions et d’événements, mais contribue également à renforcer la position du Vietnam dans le domaine des services MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Ces neuf premiers mois, le SECC a connu une croissance significative de ses indices commerciaux et a obtenu de nombreuses distinctions internationales. Le 3 septembre aux Philippines, il a reçu le prix “Vietnam’s Leading Meetings & Conference Centre 2024” (Meilleur centre de réunions et de conférences du Vietnam 2024), décerné par les World Travel Awards. C’est la quatrième fois consécutive que le SECC le remporte. Les World Travel Awards, souvent considérés comme les “Oscars de l’industrie touristique mondiale”, récompensent chaque année les acteurs majeurs du tourisme.

Photo : Saigontourist/CVN

En particulier, le 26 janvier à Vientiane, au Laos, lors du Forum du tourisme de l’Asie du Sud-Est (ATF 2024), le SECC a été primé comme “ASEAN MICE 2024 Venue - Exhibition Venue” (Lieu de l’ASEAN MICE 2024 - Lieu d’exposition). Cet événement annuel, organisé en alternance par les dix pays membres de l’ASEAN, vise à honorer et à promouvoir les marques et les services de haute qualité dans le domaine du tourisme au sein de la région.

Efforts collectifs

“Pour obtenir ces distinctions internationales, le SECC a dû passer par un processus d’évaluation rigoureux. Nous sommes extrêmement fiers que les efforts collectifs aient été reconnus, démontrant notre capacité à promouvoir les activités de conférences, d’expositions et de relations d’affaires à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam. Ces récompenses ne font pas seulement la fierté du secteur des services MICE au Vietnam, mais elles représentent également une opportunité exceptionnelle de promouvoir Hô Chi Minh-Ville en tant que destination majeure”, a déclaré Liêu Nhât Hung, directeur des ventes et du marketing au SECC.

D’après lui, après avoir subi de lourds impacts en raison de la pandémie de COVID-19, le SECC a réalisé une reprise remarquable et a enregistré une forte croissance. Pour 2024, les prévisions indiquent une augmentation des revenus

de plus de 15% et une hausse de la marge brute de plus de 25% par rapport à 2023. La contribution budgétaire pour l’année devrait atteindre environ 200 milliards de dôngs, un résultat très positif dans un contexte économique difficile tant à l’échelle nationale que mondiale.

En 2024, le SECC a accueilli environ 70 expositions et événements, attirant plus de 1,6 million de visiteurs provenant de plus de 50 pays et territoires. Parmi les événements phares figurent des salons spécialisés tels que Hawa, Vietnam Motor Show, Saigontex, Shoes & Leather, Vietnam Plas, Automechanika et MTA Vietnam. Le SECC a également hébergé de nouvelles expositions à thèmes variés, comme VIATT, PetFair, VIOE, ASEAN Ceramics, Tea Show, Home Show, VIBT, VIBE, Gentexh et GAFA.

Photo : Saigontourist/CVN

De plus, le centre est devenu un lieu de choix pour de nombreuses entreprises de renom pour organiser des événements majeurs. Parmi les plus emblématiques sont ceux organisés par Unilever, Wechoice, Circle K, Shinhan, Under Armour et Isuzu. Il a également accueilli de grands festivals de musique tels que le Rapviet Concert, “Chanteurs cachés”, la soirée musicale “Villes de rêve”.

“Nous espérons que ses distinctions internationales et ses réussites encourageront le centre à continuer de contribuer au redressement et à la croissance des secteurs du tourisme, du commerce et des services à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam. Une base solide pour la mise en œuvre de futurs projets d’in-vestissement afin de répondre aux besoins du marché et aux attentes de nos partenaires, clients, propriétaires et des autorités locales”, a souligné Pham Huy Binh, président du conseil d’administration de Saigontourist.

Le SECC poursuit le développement d’infrastructures afin de garantir confort et commodité aux participants. Il propose une cuisine diversifiée incluant des choix asiatiques et européens, ainsi qu’une multitude de services tels que des supérettes, des guichets automatiques et des bornes de recharge.

Le SECC dispose également du plus grand parking de la ville, avec une capacité de 1.000 voitures et 3.000 motos. Il a déjà établi des records, avec des salons accueillant jusqu’à 2.500 stands, des dîners de gala pour 4.000 invités et des festivals de musique attirant plus de 30.000 participants. Lors de certaines expositions, le lieu a abrité 750 exposants et le nombre de visiteurs a dépassé les 120.000 personnes.

Truong Giang/CVN