Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Nord-Est renforcent leurs liens touristiques

Hô Chi Minh-Ville et huit provinces du Nord-Est ont convenu de collaborer pour promouvoir la créativité dans le développement de circuits et destinations touristiques dans le but d’attirer davantage de visiteurs.

Une réunion a été organisée le 3 novembre dans la province de Lang Son afin d’évaluer la coopération touristique au cours de la période 2024-2025 entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Nord-Est.

Lors de la réunion, le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Lang Son, Nguyên Dang An, a déclaré qu'en 2024, Hô Chi Minh-Ville et Bac Kan, Bac Giang, Cao Bang, Lang Son, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Quang Ninh et Vinh Phuc, avaient activement lancé diverses activités de coopération touristique, dont des échanges d’informations et d’expériences, la définition de nouvelles orientations de développement.

Selon des participants, avec le soutien de Hô Chi Minh-Ville, la promotion du tourisme des provinces du Nord-Est a connu des changements positifs avec des services et produits plus diversifiées. Cependant, les liens entre les localités dans la création de chaînes de valeur laisse encore à désirer, outre des faiblesses sur d’autres aspects tels que une qualité inégale des services…

En 2025, Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Nord-Est chercheront à améliorer leurs produits et services touristiques, à en lancer de nouveaux, parallèlement à une collaboration accrue pour organiser des programmes de promotion sur des marchés importants tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Europe et l’Inde…

La directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a estimé qu’il était nécessaire aux provinces du Nord-Est de développer rapidement des cartes interactives intelligentes pour aider les touristes à accéder facilement aux informations sur le tourisme local.

