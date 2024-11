Khun - une destination touristique communautaire attrayante

Dans la province septentrionale de Hà Giang, le village de Khun se distingue par un décor enchanteur, fait de montagnes, servies sur un lit de rizières et parsemées d’une végétation on ne peut plus luxuriante… À cela s’ajoute une diversité culturelle et culinaire remarquable...

Photo : VOV5/CVN

Rattaché à la commune de Bang Lang, Khunse trouve à environ 8 kilomètres du centre du district de Quang Binh, dans l’ouest de la province de Hà Giang, où l’année est divisée en deux saisons distinctes : la saison des pluies et la saison sèche.

Le village lui-même est niché dans une vallée. Il abrite 178 ménages qui vivent dans des maisons sur pilotis traditionnelles. Quatre groupes ethniques y cohabitent en parfaite harmonie : les Tày, les Nùng, les Dao etles La Chi. Tous sont d’habiles artisans, qui s’entendent à merveille à tisser des brocatelles ou à fabriquer des articles de vannerie.

Leurs maisons sur pilotis sont généralement en bois précieux. Ce sont presque des chalets, tant elles sont adaptées au climat et aux terrains montagneux. Ce sont des maisons à deux niveaux: le niveau supérieur est celui où l’on vit,alors que le niveau inférieur, sous le plancher, sert à stocker des outils agricoles ouà élever du bétail.

Les touristes de passage aiment particulièrement séjourner dans ce type de maisons, qui leur donnent l’impression de s’immerger dans le quotidien des autochtones, comme nous l’explique Vàng Van Tân, qui tient justement une maison d’hôtes…

"Lorsque les visiteurs viennent ici, ils peuvent découvrir le travail des villageois. Selon la saison, ils peuvent aller repiquer ou récolter le riz, casser le maïs, ou remonter vers la source des rivières et visiter des forêts vierges. De plus, les touristes peuvent également participer à des activités culturelles et artistiques avec des maîtres d’art et maîtres artisans locaux", nous dit-il.

Le village est entouré de montagnes rocheuses abritant des grottes magnifiques, aux stalactites et stalag mites de couleurs chatoyantes. La grotte de Bo My, qui alimente en eau cinq des huit villages de la commune de Bang Lang, vaut à elle seule le détour. L’eau est parfaitement claire et fraîche. On y trouve même des poissons...

Le décor est fantasmagorique à souhait… Plus on s'enfonce dans la grotte, plus les stalactites et stalagmites prennent des formes étranges et évocatrices, parfois les rideaux d'une chambre à coucher de château, parfois une bande de soie posée paresseusement sur une falaise.... Certains rappellent une statue de Bouddha, d’autres présentent des veines de pierre sinueuses comme des champs en terrasses. Plaisir et curiosité garantis!

Nguyên Tuân Vu, lui, n’est pas prêt d’oublier sa visite…

"C'est une expérience très intéressante. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’avoir une bonne santé pour pouvoir explorer la grotte dans son intégralité", partage-t-il.

Photo : VOV5/CVN

La cuisine Tày est une autre découverte à ne pas manquer. Les plats sont tous préparés à partir d'ingrédients naturels, transformés de manière simple. La grillade est la méthode de cuisine la plus fréquente, et aussi la plus appréciée. Que ce soit du poisson, du poulet ou du porc, les grillades des Tày sont de purs délices. Mais la grande spécialité de la région est la mousse de pierre, qui a d’ailleurs remporté le premier prix du premier Festival international de la culture, du tourisme et de la cuisine de Hà Giang en 2024. Cette fameuse mousse de pierre pousse le long des ruisseaux. Les Tày préfèrent la ramasser quand l'eau est très claire et que la lune est particulièrement brillante.

La mousse fraîche doit être traitée immédiatement pour ne pas se dessécher au risque de perdre de sa saveur, comme l’explique Nông Van Hoàng, un villageois.

"La mousse de pierre peut être transformée en de nombreux plats attrayants, mais rien n’égale le goût de la mousse grillée. La mousse est assaisonnée avec du sel, du glutamate, de la citronnelle, de la ciboulette, des herbes aromatiques et des graines de magnolia, puis enveloppée dans des feuilles de bananier ou de phrynium. Le tout est tenu par des pinces en bambou et grillé sur un feu de bois. La mousse grillée est souvent consommée chaude, avec du poisson de ruisseau grillé", nous raconte-t-il.

Actuellement, le village de Khun compte une bonne dizaine de ménages fournissant des services touristiques, tels que des séjours chez l'habitant, une cuisine traditionnelle et des expériences culturelles ethniques. Les autorités locales les encouragent à élargir la gamme des services en améliorant la qualité pour attirer de plus en plus de touristes nationaux et internationaux.

VOV/VNA/CVN