Tourisme

Saigontourist lance ses promotions du 4e trimestre

Rabais. Au dernier trimestre de l’année, Saigontourist continue de proposer des réductions allant jusqu’à 60% sur l’hébergement, la restauration, les mariages et les conférences, applicables jusqu’au 31 décembre.

Pour les vacances d’hiver, l’hôtel 5 étoiles Rex Saigon offre des avantages aux clients qui réservent un minimum de cinq nuits consécutives et choisissent le forfait “Long Séjour” sur le site www.rexhotelsaigon.com.

Ce forfait comprend : une prise en charge ou un retour à l’aéroport d’une valeur de 1,2 million de dôngs, une réduction de 15% sur les prix des menus à la carte, de 30% sur le service de blanchisserie, un minibar gratuit et 15 minutes de massage au Rex Health Club.

L’hôtel 5 étoiles Majestic Saigon propose un forfait “Expérience hôtelière du patrimoine 5 étoiles” au prix de 4 millions de dôngs pour deux personnes, incluant une nuit en chambre Colonial City Deluxe, un petit-déjeuner buffet et une navette gratuite depuis et vers l’aéroport dans un rayon de 7 km.

Offres alléchantes

Photo : Saigontourist/CVN

Pendant ce temps, l’ancien hôtel de charme Continental Saigon applique une réduction de 10% sur les tarifs des chambres, une navette aéroport gratuite pour les clients séjournant cinq nuits ou plus, et une navette aéroport aller-retour gratuite pour les clients séjournant sept jours ou plus.

Dans le quartier de la rue piétonne Nguyên Huê, l’hôtel 4 étoiles Kim Dô propose un tarif de seulement 1,5 million de dôngs pour une chambre simple et 1,8 million de dôngs pour une chambre double, avec une réduction de 10% sur les coûts des salles de conférence et de banquet, ainsi que de 15% sur les déplacements vers l’aéroport et les services de blanchisserie.

L’hôtel 4 étoiles Oscar Saigon offre des tarifs préférentiels allant de 1,28 à 2,5 millions de dôngs pour les chambres simples et de 1,4 à 2,6 millions de dôngs pour les chambres doubles.

À proximité de l’aéroport de Tân Son Nhât, l’hôtel 4 étoiles Dê Nhât propose des chambres à partir de 1 million de dôngs par nuit, avec prise en charge ou retour gratuit à l’aéroport, surclassement gratuit, enregistrement anticipé, départ tardif, salle de réunion gratuite pendant une heure, 10% de réduction sur le menu au restaurant Hoa Viên, et 20% sur le billet au restaurant Buffet.

À cette occasion, le village touristique de Binh Quoi lance le programme “Re-énergie” pendant la journée pour seulement 999.000 dôngs pour deux personnes et le forfait complexe “Hello Green Day” (Bonjour Journée Verte) pour seulement 1,499 million de dôngs pour deux personnes, avec une réduction de 10% sur la facture de nourriture applicable aux clients séjournant au Binh Quoi 2 Resort.

À l’hôtel 4 étoiles Saigon - Vinh Long (Vinh Long) dans le Sud, des tarifs de chambres varient entre 950.000 dôngs et

1,95 million de dôngs par nuit.

Le complexe 4 étoiles Saigon - Ninh Chu (Ninh Thuân) propose jusqu’à 50% de réduction sur les chambres, 20% sur la blanchisserie.

L’hôtel 4 étoiles Yasaka Saigon -

Nha Trang (Nha Trang) offre une réduction de plus de 60% sur les chambres, 10% sur la blanchisserie et 20% sur le massage et le spa.

Combo super économique

Photo : Saigontourist/CVN

L’hôtel 4 étoiles Saigon - Dà Lat (Dà Lat) applique une remise de 25% sur les chambres. L’hôtel 4 étoiles Saigon - Ban Mê (Buôn Ma Thuôt) offre un forfait combo super économique de trois jours et deux nuits au prix de seulement 1,4 million de dôngs pour deux personnes, comprenant deux nuits en chambre supérieure.

L’hôtel 3 étoiles Saigontourane (Dà Nang) propose un combo resort pour deux personnes au prix de 650.000 dôngs par personne, incluant une nuit en chambre Deluxe ou Super Deluxe avec vue jardin ou ville, petit-déjeuner et un menu déjeuner ou dîner.

L’ancien hôtel 4 étoiles Saigon - Morin (Huê) propose des forfaits affaires promotionnels pour deux jours et une nuit, au prix de 1,699 million de dôngs par nuit, avec un service gratuit de prise en charge ou de retour à l’aéroport de Huê.

L’hôtel 4 étoiles Saigon - Phu Tho (Phu Tho) offre une réduction de 50% sur les chambres Deluxe, 60% sur les chambres Suite et Executive Suite, respectivement à seulement 960.000 dôngs par nuit, 1,8 million de dôngs par nuit et 2,4 millions de dôngs par nuit, avec un service de blanchisserie gratuit pour les clients séjournant à partir de cinq nuits consécutives.

L’hôtel 4 étoiles Saigon - Ha Long (Quang Ninh) applique une promotion combinée de chambres à partir de seulement 1,3 million de dôngs par nuit, comprenant deux repas luxueux à l’hôtel.

Le prix des chambres de l’hôtel 5 étoiles Majestic - Mong Cai (Quang Ninh) varie entre 1 et 3,5 millions de dôngs pour deux personnes, petit-déjeuner compris.

Saigon - Ba Bê Resort (Bac Kan) propose un forfait complexe pour seulement 799.000 dôngs, incluant une nuit en chambre supérieure, petit-déjeuner, 10% de réduction sur le menu à la carte, et service de vélo gratuit.

Saigon - Ban Giôc Resort (Cao Bang) propose des prix de chambres allant de 850.000 à 1,35 million de dôngs par nuit.

Quang Châu/CVN