Saigontourist Travel reconnue "Marque nationale" pour la 9e année consécutive

Photo : SG/CVN

Dans sa stratégie globale de développement, Saigontourist Travel s'efforce toujours de mettre en œuvre et de respecter pleinement les trois critères de “qualité – innovation, créativité – capacité pionnière” du programme Marque nationale. En matière de gestion et d'opérations commerciales, Saigontourist Travel maintient toujours sa position de leader dans le domaine du tourisme international, déployant prochainement des produits du tourisme vert et du tourisme responsable dans tous ses segments d'affaires (tourisme international, tourisme intérieur), et ce depuis les années 1970, pleinement engagée en faveur de la croissance durable selon les tendances du tourisme mondial ainsi que dans un modèle complet de transformation numérique.

Après avoir passé de nombreux cycles d'évaluation stricts, être reconnue "Marque nationale" de manière continue depuis 2008 affirme non seulement le prestige de Saigontourist Travel, mais constitue également une forte motivation pour continuer d'apporter les meilleurs services à ses clients et partenaires, les meilleures retombées financières aux communautés et aux employés.

Des promotions spéciales

Pour exprimer sa gratitude à ses clients à l'occasion de sa reconnaissance comme "Marque nationale", le lundi 4 novembre de 8h00 à 17h00 dans ses 24 bureaux et 18 succursales à travers le pays, Saigontourist Travel lancera le programme "Une marque forte - pour des millions de voyages". Le point culminant de cet événement sera le programme “Shocking Deal (affaires choquantes)” au prix unique de 199.000 dôngs. Ce tour sera réservé sur un livestream de Saigontourist à 11h30 le 4 novembre 2024.

Photo : SG/CVN

En outre, pour seulement 199.000 dôngs, les clients pourront découvrir le Musée d'histoire militaire du Vietnam et assister au spectacle “la quintessence du Nord à Hanoï” ou participer à un tour île de Dâu - visite gastronomique de Hai Phong - Opéra de Hanoï”.

Les clients auront l’occasion de recevoir diverses incitations: réduction sur les voyages à l'étranger jusqu'à 20 millions ou réduction jusqu'à 3 millions de dôngs pour les groupes de trois touristes au plus; réduction de 10 millions de dôngs pour les tours à l’occasion du Têt traditionnel du Serpent 2025; bon d’un million de dôngs pour les tours domestiques ou bon de 500.000 dôngs pour l’achat d’un combo hôtelier 4 à 5 étoiles; réduction de deux millions de dôngs et visa australien gratuit pour étudier aux Universités de Melbourne ou Sydney; promotion allant jusqu'à un million de dôngs sur les billets d'avion nationaux et internationaux.

Cette année, Saigontourist Travel a obtenu la certification internationale Travelife Partner pour le développement du tourisme durable à l’échelle mondiale, en accord avec sa stratégie de "Vie verte - Tourisme vert - Croissance durable".

Tân Dat/CVN