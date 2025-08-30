L’ASEAN récompense l’engagement vert de Saigontourist

Lors du Forum économique de l’ASEAN 2025 à Singapour, le groupe Saigontourist a reçu cinq prestigieuses distinctions : trois prix “Top 10 ASEAN Green Growth Brands 2025” et deux prix “ASEAN Exceptional Leaders 2025”.

Le groupe Saigontourist ainsi que ses deux membres - la Société de foire et d’exposition de Saigon (SECC) et la Sarl de services de voyages Saigontourist - se sont vu décerner le prix “Top 10 ASEAN Green Growth Brands 2025” (Top 10 des marques à croissance verte ASEAN 2025).

En parallèle, deux hauts dirigeants, Pham Huy Binh, président du Conseil des membres, et Truong Duc Hung, directeur général de Saigontourist, ont été récompensés dans la catégorie “ASEAN Exceptional Leaders 2025” (Dirigeants exceptionnels de l’ASEAN 2025).

Développement durable et vision stratégique

Ces distinctions constituent une reconnaissance éclatante des réalisations et contributions remarquables du groupe, qui accompagne depuis 50 ans le développement du pays.

“Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ces distinctions exceptionnelles, d’autant plus qu’elles coïncident avec le 50e anniversaire de la fondation du groupe (1er août 1975). Ces récompenses sont une reconnaissance méritée des efforts incessants de l’ensemble de nos collaborateurs pour développer un tourisme durable. Elles constituent également un moteur pour poursuivre notre rôle de pionnier dans l’édification d’un écosystème touristique vert, respectueux de l’environnement et valorisant les patrimoines culturels locaux. Elles témoignent clairement de l’engagement de notre groupe à concilier intérêts économiques et responsabilité sociale, contribuant au développement commun de la communauté de l’ASEAN”, a affirmé Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de de Saigontourist.

Depuis 50 ans, Saigontourist associe ses activités commerciales à la protection de l’environnement naturel et culturel, à la valorisation des identités locales et à la promotion de l’image du tourisme vietnamien auprès des amis internationaux, contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique clé.

Sa direction a mis en œuvre avec détermination une série de solutions vertes intégrées : promotion de circuits écotouristiques et de séjours “verts”, écologisation des activités hôtelières, de restauration et de loisirs, application de technologies d’économie d’énergie, installation de panneaux solaires, utilisation de produits recyclés et respectueux de l’environnement, mise en œuvre de la politique 3R (Réduire - Réutiliser - Recycler) sur l’ensemble du réseau.

Chaque année, le groupe publie un rapport de développement durable conforme aux normes internationales GRI (Global Sustainability Reporting Standards), démontrant la transparence de sa responsabilité économique, sociale et environnementale.

Initiatives vertes emblématiques

Le programme “Un voyage réservé, un arbre planté” est organisé avec des campagnes de reboisement à travers tout le pays. En 2024, Saigontourist Travel a obtenu la certification internationale Travelife Partner pour le développement du tourisme durable.

En matière d’hébergement, l’hôtel Majestic Saigon a remporté le prix “ASEAN Green Hotel 2024-2026”. Plusieurs autres hôtels comme Rex Saigon, Grand Saigon, New World Saigon, Caravelle Saigon, Sheraton Saigon ont obtenu le prix “Entreprise verte de Hô Chi Minh-Ville 2024”.

Le SECC a optimisé son système de climatisation, amélioré l’approvisionnement et l’évacuation d’eau pour plus d’efficacité, mis en place le tri sélectif à la source et incité ses partenaires à appliquer des solutions écologiques dans toute la chaîne événementielle.

Depuis 2006, le groupe est l’entreprise pionnière du secteur touristique vietnamien à appliquer la norme ISO 14001 en gestion environnementale. Il a aussi fondé le club vert Saigontourist, un forum réunissant les entités du groupe autour de solutions de protection de l’environnement.

À travers ces programmes phares, Saigontourist contribue non seulement au développement d’un tourisme durable au Vietnam, mais affirme également sa position d’entreprise pionnière, responsable et créative, engagée pour la communauté et pour l’environnement.

Minh Thu - Gia Hân/CVN

Photos : Saigontourist/CVN