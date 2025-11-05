Sa Pa multiplie son offre touristique pour la saison festive de fin d'année

Sa Pa, située dans la province montagneuse de Lào Cai, au Nord-Ouest du Vietnam, s'apprête à vivre une saison hivernale exceptionnelle, renforçant sa position de destination phare grâce à une stratégie touristique ambitieuse axée sur les festivités de fin d'année.

Photo : VNA/CVN

Réputée pour ses paysages embrumés, ses basses températures et parfois ses neiges éphémères, Sa Pa mise sur son Festival d'hiver, événement emblématique qui lui confère une identité unique de "destination tempérée au cœur des tropiques".

Récemment, le prestigieux site de voyage canadien The Travel a classé Sa Pa, surnommée la "terre du brouillard" du Vietnam, parmi les dix destinations les plus attrayantes d’Asie pour observer la neige. De nombreux voyageurs la considèrent comme une étape incontournable de l’hiver vietnamien et un lieu idéal pour les célébrations de fin d’année.

De novembre à février, l’hiver enveloppe vallées et forêts d’une mer de nuages spectaculaire, conférant au site un romantisme inégalé. Dès décembre, les températures peuvent chuter entre 3 et 5°C, offrant une atmosphère à la fois vivifiante et pittoresque. Fort de cette ambiance féerique et du succès de son Festival d’hiver, Sa Pa s’affirme comme un choix de prédilection pour les fêtes de fin d’année, promettant une série d’événements originaux et dynamiques.

Le Festival des fleurs succulentes, inauguré le 25 octobre au complexe touristique Fansipan Sa Pa, propose déjà une riche programmation culturelle.

Le Festival d’hiver accueillera également les spectacles Thiêng et Vũ điệu dưới trăng (La danse sous la lune) du 7 au 15 novembre 2025, mettant en valeur la beauté mystérieuse et romantique de Sa Pa.

L’agenda des festivités s’enrichit avec la course de VTT "Sa Pa Forever" les 13 et 14 décembre. Par ailleurs, une multitude d’activités captivantes se succéderont : le Sa Pa Snow Festival, une tentative de record culinaire, le compte à rebours artistique du Nouvel An 2026, l’accueil du premier groupe de touristes de 2026, ainsi que l’ouverture de l’espace "Quintessence de Sa Pa 2026". Ensemble, ces événements créeront une atmosphère festive, colorée et animée, garantissant aux visiteurs des expériences hivernales inoubliables à Sa Pa.

Selon Pham Tiên Dung, vice-président du Comité populaire de Sa Pa, le Festival d’Hiver est un événement annuel majeur, célébrant la richesse naturelle, humaine et culturelle de la région, tout en promouvant l’image de "Sa Pa - une destination sûre, conviviale et pleine de vitalité".

Les résultats des dix premiers mois de 2025 témoignent du succès de cette stratégie : la province de Lào Cai a accueilli environ 9,4 millions de visiteurs, atteignant 91,6% de son objectif annuel. Les recettes touristiques totales sont estimées à 38.878 milliards de dôngs (soit 1,48 milliard de dollars), représentant 83,69% de l’objectif fixé.

Grâce à une offre touristique variée, distinctive et riche en émotions, Sa Pa promet des expériences uniques et mémorables durant cette saison festive de fin d’année, dans un cadre coloré et culturellement riche, contribuant ainsi de manière significative à l’objectif provincial d’accueillir plus de 10 millions de visiteurs en 2025.

VNA/CVN