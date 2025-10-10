Un refuge de montagne au Vietnam parmi les meilleurs resorts d’Asie

Le Topas Ecolodge, situé à Sa Pa dans la province de Lào Cai au Vietnam, a été classé troisième parmi les meilleurs resorts d'Asie en 2025 par les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler. Avec une note de 98,41/100, l'établissement est salué pour ses expériences mémorables et son service attentionné.

>> Le Vietnam figure parmi les "Meilleurs pays du monde"

>> Le Vietnam parmi les 20 pays préférés à travers le monde

Le Topas Ecolodge, classé 4 à 5 étoiles, est idéalement situé au sommet de la vallée de Muong Hoa, au cœur des montagnes du Parc national de Hoang Liên, à environ 45 minutes en voiture du centre de Sapa.

Photo : VNA/CVN

Le resort propose 50 chambres inspirées des maisons sur pilotis traditionnelles des Tày, offrant un charme sauvage et des vues panoramiques exceptionnelles tout au long de l'année. Les visiteurs apprécient l'atmosphère paisible, les services cinq étoiles, l'accueil chaleureux du personnel et la qualité de la restauration. Malgré son éloignement, le Topas Ecolodge assure un service de navette pratique.

Selon Trân Ngoc Quân, directeur général de Topas Travel Vietnam, cette reconnaissance constitue un grand honneur, récompensant les efforts du resort pour combiner tourisme durable, expériences culturelles authentiques et paysages naturels majestueux.

Le Topas Ecolodge jouit déjà d'une solide réputation internationale. Il a en effet figuré parmi les meilleurs hôtels du Vietnam en 2024 selon The Times (Royaume-Uni) et a été inclus dans le classement des meilleurs resorts de montagne au monde 2024 par National Geographic. Par ailleurs, le village de Ta Van à Sa Pa, où se situe le resort, avait été salué par le South China Morning Post comme l'un des plus beaux villages de montagne d'Asie.

VNA/CVN