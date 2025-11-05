Les géoparcs mondiaux de l'UNESCO : trésors naturels et leviers du tourisme durable

Actuellement, le Vietnam abrite quatre des plus de 200 géoparcs mondiaux reconnus par l’UNESCO. Considérés comme de véritables " musées géologiques à ciel ouvert ", ces sites allient richesse naturelle, diversité culturelle et potentiel exceptionnel pour un tourisme durable fondé sur la préservation du patrimoine.

>> Des touristes étrangers conquis par l’aventure à moto sur le plateau karstique de Dông Van

>> Le Vietnam promeut une gestion durable de ses réserves de biosphère

>> Le patrimoine du Centre du Vietnam sur la voie du développement durable

Photo : VNA/CVN

Chacun d’eux se distingue par son identité. Le haut plateau karstique de Dông Van (inscrit en 2010) séduit par ses montagnes calcaires spectaculaires et ses villages des ethnies H’Mông, Dao, Lô Lô, Tày aux coutumes préservées. Le géoparc de Non Nuoc Cao Bang (2018) impressionne par ses formations karstiques, ses rivières et cascades dont Ban Giôc, et ses traces archéologiques liées aux cultures des ethnies Tày, Nùng, H’Mông.

Au géoparc de Dak Nông (2020), les grottes volcaniques de basalte s’accompagnent de l’univers sonore des gongs, patrimoine immatériel des M’nông et Êđê… Le géoparc de Lang Son (2024) attire enfin par ses sédiments anciens, ses grottes grandioses et la richesse des traditions des ethnies Tày, Nùng et Dao…

La valorisation des ressources géologiques et culturelles a permis de développer de nombreux sites, services et produits touristiques : circuits thématiques, expériences communautaires et sites emblématiques comme Tu San, Nho Quê, Ma Pi Leng ou Ban Giôc. Ces initiatives font des géoparcs des pôles d’attraction majeurs pour les provinces concernées.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le niveau d’exploitation reste inégal. Selon le docteur Nguyên Xuân Hai, de l’Académie vietnamienne d’Agriculture, le principal obstacle réside dans un système de produits touristiques peu diversifié et peu qualitatif. Il préconise une diversification à trois niveaux : haut de gamme (tourisme scientifique et géologique), intermédiaire (aventure et bien-être) et de base (culture et gastronomie locales).

De son côté, Cao Quôc Chung, directeur adjoint de la filiale à Hanoï de la SARL de tourisme et de commerce A Dông Vidotour, a souligné que les produits touristiques doivent être concrets et expérientiels : relier les valeurs géologiques et historiques à la beauté paysagère et à la culture autochtone, afin de créer de véritables récits pour les destinations.

Selon lui, les géoparcs de Dông Van, Cao Bang et Lang Son peuvent former un axe touristique du Nord-Est, à condition de diversifier l’offre et d’éviter toute concurrence directe.

VNA/CVN