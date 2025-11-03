Fermeture temporaire des sites touristiques de l'Ensemble de monuments de Huê

Le Centre de conservation des monuments de Huê a annoncé la suspension temporaire de l'accès aux sites de l'Ensemble de monuments de Huê à compter du 3 novembre à 10h00, en raison de la crue provoquée par des pluies torrentielles persistantes. Cette fermeture durera jusqu'à la fin des inondations ; des mises à jour seront communiquées régulièrement.

Du 27 au 30 octobre, l'ensemble de monuments avait déjà été fermé face à des inondations exceptionnelles. L'eau avait envahi plusieurs secteurs de la Cité impériale, atteignant 0,3 à 0,5 mètre de profondeur et affectant le paysage, les infrastructures et les opérations de conservation. Tous les sites avaient rouvert le 31 octobre au matin, après des travaux de remise en état garantissant la sécurité des visiteurs.

À 10h00 le 3 novembre, le niveau de la rivière des Parfums à la station Kim Long dépassait de 0,77 m le seuil d'alerte 3, tandis que celui de la rivière Bô à la station Phu Ôc était supérieur de 0,46 m au-dessus du niveau d'alerte 3, provoquant des inondations généralisées dans les cours inférieurs des rivières, les zones basses et les zones urbaines de la ville de Huê.

