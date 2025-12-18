Sa Pa : l’enchantement rose du cerisier sauvage

Chaque décembre, Sa Pa (province de Lào Cai, au Nord) s’éveille sous un voile rose tendre : les fleurs du cerisier sauvage ( Prunus cerasoides ) illuminent les montagnes du Nord comme une promesse silencieuse de renouveau.

Sur les collines de thé Ô Long, au col de Ô Quý Hô ou sur les hauteurs embrumées de Hàm Rông, les arbres se déploient en nuées de pétales, mêlant leur douceur à la fraîcheur du vent d’hiver.

Voyageurs, photographes et amoureux de nature gravissent les sentiers pour saisir ces instants fugitifs. Ils marchent dans un paysage qui semble flotter entre rêve et réalité, où chaque branche raconte l’arrivée d’une nouvelle saison.

La floraison précoce, propre au climat montagnard, transforme Sa Pa en un écrin poétique, attirant des milliers de visiteurs venus respirer la lumière, la couleur et le calme rare de ces journées roses.

Un spectacle éphémère - et pour cette raison même, infiniment précieux.

Texte et photos : Trân Tiên Duân/CVN