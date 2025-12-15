Le Vietnam émerge comme destination star de fin d’année des familles asiatiques

À l’approche de la fin de l’année, le Vietnam s’affirme comme une destination de choix pour les familles asiatiques, selon la plateforme de voyage en ligne Agoda .

Photo : NhaTrangTourist/CVN

D’après les recherches effectuées entre septembre et novembre pour des séjours en décembre 2025 et janvier 2026, Agoda a enregistré une hausse de 30% de l’intérêt des familles pour le Vietnam par rapport à la même période l’an dernier.

Les données de la plateforme montrent que le Vietnam attire plus de familles internationales que jamais cette saison.

Les Sud-Coréens sont les plus intéressés par un voyage au Vietnam en décembre et janvier, suivis par les familles indiennes, singapouriennes, australiennes et malaisiennes.

Agoda a notamment constaté que les familles indiennes ont affiché la plus forte croissance d’intérêt pour le Vietnam durant cette période, avec une augmentation de 186% des recherches.

Les Malaisiens manifestent également un intérêt croissant, avec une hausse de 74% des recherches, ce qui souligne l’attrait du Vietnam comme destination familiale en Asie du Sud-Est et au-delà.

Les familles choisissent le Vietnam pour sa culture et sa gastronomie riches et variées, la diversité de ses paysages et l’abondance de complexes hôteliers et d’attractions adaptés aux familles.

Par ailleurs, Phu Quôc s’est imposée comme la destination la plus prisée des familles internationales, avec une augmentation de 47% des recherches. Elle est appréciée pour ses plages de sable fin, ses eaux calmes et ses parcs naturels, idéaux pour des vacances multigénérationnelles.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang suit de près avec une croissance de 42% de l’intérêt touristique, notamment grâce à ses plages, ses activités de plein air douces et son accès au parc d’attractions Ba Na Hills.

Nha Trang arrive en troisième position, restant une destination de choix pour son long littoral, ses complexes hôteliers familiaux et ses expériences insulaires.

En quatrième position, Hô Chi Minh-Ville a séduit par sa scène gastronomique animée, ses complexes de loisirs et ses excursions d’une journée dans le Delta du Mékong.

Dans le Nord, Hanoï a continué d’attirer les familles grâce à ses sites culturels, ses musées et son ambiance festive, complétant ainsi le top 5 des destinations familiales les plus prisées au Vietnam pour les fêtes de fin d’année.

Selon Agoda, bien que les familles vietnamiennes voyagent traditionnellement moins à l’étranger en fin d’année, préférant généralement attendre le Nouvel An lunaire, la Chine constitue une exception notable.

Agoda souligne que parmi les 20 destinations les plus populaires auprès des familles vietnamiennes durant la période décembre-janvier, les recherches pour Shanghai ont augmenté de 58%, tandis que celles pour Pékin ont progressé de 59%.

Cette évolution s’explique par le lancement, en début d’année, de nouvelles liaisons directes entre Hanoï et certaines villes chinoises, rendant les voyages de fin d’année à l’étranger plus accessibles que jamais.

Vu Ngoc Lâm, directeur d’Agoda au Vietnam, s’est dit ravi de voir le Vietnam devenir une destination de vacances de fin d’année de plus en plus prisée par les familles d’Asie et d’ailleurs.

''Les données d’Agoda montrent que les voyageurs reconnaissent l’attrait du Vietnam pour les familles, ce qui renforce encore sa position sur la carte mondiale du tourisme'', a-t-il conclu.

VNA/CVN