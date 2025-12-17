Lang Son

À Huu Liên, là où se mêlent montagnes, champs et culture des Tày et Nung

Suite de la réorganisation administrative opérée dans la province de Lang Son (Nord), l’espace culturel et écologique de la commune de Huu Liên s’est considérablement étendu.

>> Cinq villages vietnamiens parmi les meilleurs du monde

>> Explorer l’un des meilleurs villages touristiques du monde à Lang Son

>> À Huu Liên, escalade aventureuse au cœur des spectaculaires montagnes calcaires

Photo : CTV/CVN

Tout récemment, celle-ci a été distinguée par le prix du tourisme communautaire du forum du tourisme de l’ASEAN, une reconnaissance qui couronne des années d’efforts consacrés à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine local.

À Huu Liên, les maisons en pisé des Tày et les rizières miroitant au pied des montagnes karstiques dessinent un paysage à la fois sauvage et envoûtant. Mais si le village a été distingué par l’ASEAN, ce n’est pas seulement pour la beauté du décor. C’est surtout pour la vitalité de sa culture et l’engagement de ses habitants, qui préservent avec fierté et constance les valeurs qui façonnent leur identité.

“Nous nous efforçons de préserver les traits culturels les plus emblématiques de notre communauté, tout en modernisant les infrastructures pour mieux accueillir les touristes. Nous protégeons les maisons sur pilotis, les modes de vie et de cuisine traditionnels, ainsi que les activités immersives du village, de la culture du riz à la plantation d’arbres, en passant par d’autres pratiques locales emblématiques”, explique Ngô Ât Mao, propriétaire d’une maison d’hôtes.

Une fois sur place, les visiteurs plongent au cœur de la vie quotidienne des autochtones. Chaque soir, le chant Then s’élève près du feu, accompagnant des plats typiques comme le khâu nhuc (viande braisée), la viande fumée ou encore le bambou aigre aux feuilles de giang. Chaque jour, les femmes Tày tissent l’indigo, teignent les fils avec les feuilles de la forêt et transmettent leur savoir-faire à leurs filles.

À Huu Liên, les visiteurs étrangers ne cherchent pas seulement un “spot photo” mais un lieu où vivre une vraie expérience culturelle. Ce qui les attire, c’est le respect des habitants pour la nature, pour leurs traditions et pour les voyageurs, loin de toute commercialisation ou agitation touristique, comme a pu le constater Larar, une touriste américaine.

“Nous sommes toujours ravis d’admirer des villages paisibles, de rencontrer des habitants chaleureux et, surtout, de voir des enfants nous saluer en disant ‘hello’ et en nous faisant signe à chaque passage. La maison d’hôtes est très confortable, la cuisine délicieuse, les paysages magnifiques et les gens incroyablement accueillants!”, confie-t-elle.

Depuis la réorganisation administrative, la commune de Huu Liên dispose de conditions pour favorables au réaménagement de son espace touristique et à l’extension de ses circuits, notamment autour du lac Huu Liên, du massif karstique de Mèo Lat ou du ruisseau Long Dâu. L’ensemble de ces développements reste néanmoins guidé par les principes “vert - durable - communautaire”, qui sont ceux que l’ASEAN met en avant.

Photo : CTV/CVN

Robin, un touriste américain, ne cache pas son enthousiasme. “C’était merveilleux! Nous avons fait du vélo et les paysages de part et d’autre de la route étaient superbes. En observant les villages, les rizières et tout ce qui nous entourait, j’ai perçu une beauté simple mais pleine de vitalité. Même en grimpant vers la gorge, la vue plongeante nous a éblouis”, raconte-t-il.

L’un des atouts qui ont valu à la commune de Huu Liên d’être bien évaluée par le Forum du tourisme de l’ASEAN est la participation active de toute sa communauté. Des propriétaires de maisons d’hôtes au personnel de service, en passant par les troupes artistiques, tous sont des habitants du village. Ils ne cherchent pas à jouer un rôle pour les visiteurs mais ils vivent tout simplement leur quotidien. Grâce à cela, les services proposés offrent une expérience authentique, naturelle et chaleureuse.

“En 2025, Huu Liên a été reconnue comme ‘Village de tourisme communautaire de l’ASEAN’. Pour préserver et valoriser son patrimoine culturel immatériel, la commune mise aujourd’hui sur la culture de l’ethnie Dao. Six troupes artistiques ont ainsi été créées. Dans la gestion des maisons d’hôtes, nous encourageons les familles à collaborer avec ces troupes afin de valoriser le patrimoine culturel immatériel et de développer le tourisme”, dit Hoàng Minh Tiên, vice-président du comité populaire communal.

En s’affirmant progressivement sur la carte touristique de la région, la commune de Huu Liên ne suit pas la tendance du tourisme moderne. Elle privilégie au contraire un développement mesuré, durable et fortement empreint d’identité.

VOV/VNA/CVN