Le tourisme vietnamien en plein essor : vers plus de valeur par visiteur

Au cours des 11 premiers mois de 2025, le Vietnam a accueilli plus de 19 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,9% en glissement annuel, établissant un niveau record historique. Ce chiffre reflète une forte reprise post-COVID-19 et confirme l’attractivité croissante du Vietnam sur la carte touristique régionale et mondiale.

>> Année exceptionnelle pour le tourisme de Huê et Quang Ninh

>> Le site touristique de la vieille ville de Hôi An triomphe aux World Travel Awards

>> Le Vietnam accueillera son 20 millionième visiteur étranger de l’année à Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Selon les entreprises de voyage, le Vietnam accueille aujourd’hui un large éventail de clientèles, montrant que le marché ne s’élargit pas seulement en volume, mais qu’il se segmente de manière de plus en plus nette. Les visiteurs ne se limitent plus à la découverte : ils recherchent des expériences, des services personnalisés et sont prêts à dépenser davantage.

Toutefois, l’enjeu majeur du tourisme vietnamien n’est plus le manque de visiteurs, mais l’augmentation de la valeur générée par chaque voyage. D’après les estimations du secteur, les touristes individuels effectuant de courts séjours dépensent quelques millions de dôngs par voyage, tandis que les clientèles intermédiaires et haut de gamme peuvent dépenser de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de dôngs. Ces derniers temps, des milliers de passagers de croisières maritimes et fluviales internationales ont accosté dans de nombreuses localités, constituant un segment à fort pouvoir de dépense.

De vastes opportunités pour le secteur touristique

Selon Doàn Thi Thanh Trà, vice-directrice générale de Saigontourist, en 2025, Saigontourist a accueilli et servi environ 75.000 visiteurs internationaux à travers divers itinéraires à Hô Chi Minh-Ville, dans le Delta du Mékong, le Centre et le Nord du pays. La priorité actuelle est de développer des produits de haute qualité, de diversifier les services et d’améliorer l’expérience afin d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le Vietnam a continuellement ajusté ses politiques dans un sens plus favorable au tourisme, en élargissant l’exemption de visas, en améliorant les procédures d’entrée et de sortie et en perfectionnant progressivement le climat d’investissement dans les services. La politique de développement des zones de libre-échange récemment approuvée par l’Assemblée nationale est considérée comme ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme, contribuant à accroître la valeur ajoutée par visiteur.

Dans la pratique, de nombreuses destinations vietnamiennes ont commencé à repositionner leurs produits, en développant le tourisme événementiel, le tourisme d’affaires, le tourisme gastronomique et le shopping, dans une logique d’expérience et de développement durable. Les retours des visiteurs internationaux montrent une amélioration notable de la qualité des services, des expériences proposées et du niveau de dépenses au Vietnam par rapport au passé.

Dans l’ensemble, l’afflux de visiteurs internationaux au Vietnam en 2025 ouvre de vastes opportunités pour le secteur touristique. Le défi consiste désormais à améliorer la qualité des services et à diversifier les produits afin que les visiteurs prolongent leur séjour et contribuent davantage à l’économie.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville devrait accueillir cette année environ 8,5 millions de visiteurs internationaux et 45 millions de touristes nationaux, avec des recettes estimées à 260.000 milliards de dôngs, en hausse de 36% par rapport à l’an dernier.

VNA/CVN