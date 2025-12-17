Gia Lai accueille l’Année nationale du tourisme 2026

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a annoncé, le 17 décembre, que la localité serait l’hôte de l’Année nationale du tourisme 2026, avec un riche programme d’événements et de festivals emblématiques, mettant en valeur les atouts conjugués de la forêt et de la mer.

Le thème envisagé de l’Année nationale du tourisme - Gia Lai 2026 est «Gia Lai - Convergence des identités, rayonnement vert».

La province assurera l’organisation de six grandes séries d’événements, totalisant plus de 100 activités culturelles, sportives et éducatives majeures, tandis que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pilotera près de 20 activités.

Parmi celles-ci figurent la série «Gia Lai - Un nouveau jour» avec neuf événements ; la cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2026 comprenant 11 événements ; la série touristique estivale de Quy Nhon avec 12 événements ; la série «Gia Lai - À la découverte de la terre des arts martiaux» comptant 15 événements ; et la série «Gia Lai au rythme des gongs» avec neuf événements. Plus de 60 manifestations annexes se dérouleront également tout au long de l’année.

Plusieurs festivals seront rehaussés à une envergure nationale et internationale, notamment le Festival international des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh, le Festival des gongs du Tây Nguyên, le Festival des tournesols sauvages de Chu Dang Ya, ainsi que la Journée culturelle des ethnies de la province de Gia Lai, contribuant à promouvoir l’image de Gia Lai comme destination touristique dans le cadre de la stratégie nationale de développement du tourisme.

En octobre 2025, Quy Nhon a été sélectionnée par Lonely Planet parmi les «Top 25 des meilleures destinations mondiales pour 2026», confirmant l’attrait, la position et le potentiel touristique de la province.

Gia Lai abrite l’Espace culturel des gongs du Tây Nguyên, inscrit en 2005 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. La province dispose également d’un riche ensemble de vestiges culturels cham, de l’art bài chòi inscrit par l’UNESCO en 2017, ainsi que d’un littoral de 134 km, ponctué de sites renommés tels que la baie de Quy Nhon, Ky Co, Eo Gio et la lagune de Thi Nai.

