À Da Lat, le plus grand bouquet de fleurs du Vietnam agglutine les foules

Au jardin floral de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (Centre), le plus grand bouquet de fleurs du pays, composé de 108 variétés différentes harmonieusement agencées en une œuvre d’art unique, a été officiellement homologué le 14 décembre comme record du Vietnam.

>> Dà Lat ramène sa fraise pour donner la pêche

>> Dà Lat figure parmi les meilleures destinations d’Asie pour Halloween

>> Dà Lat parmi les meilleures destinations au monde pour admirer le lever du soleil

Photo : TCDL/CVN

Le bouquet mesure 12,5 mètres de long, 8 mètres de diamètre à l’avant et 2 mètres à la base, pour un poids total estimé à environ 10 tonnes.

Plus de 30.000 tiges de fleurs fraîches, soigneusement sélectionnées parmi 108 variétés indigènes de Dà Lat, ont été tressées avec une grande minutie pour créer cette œuvre d’art monumentale et unique.

Ce projet a été réalisé par plus de 150 artisans, techniciens et employés de Dalat Hasfarm, travaillant sans relâche pendant plus de 24 heures.

Le nombre 108 revêt une signification particulière : il symbolise l’harmonie de l’univers et la source de l’énergie vitale, à l’image du rôle du soleil dans la croissance des fleurs. Inspiré par cette idée, le bouquet témoigne de la collaboration, de la créativité et de la fierté que nous portons aux fleurs fraîches du Vietnam.

Selon le Comité populaire de la province de Lâm Dông, cette installation artistique exceptionnelle enrichira le paysage culturel et touristique local, renforcera l’image de Dà Lat comme "Pays au mille fleurs" et créera des attractions uniques qui attireront les visiteurs vietnamiens et internationaux.

Lors de l’événement, Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, a déclaré que la création de ce bouquet de fleurs fraîches record contribue à l’essor d’une nouvelle offre touristique pour les habitants et les visiteurs, tout en promouvant et en honorant les fleurs et le métier d’horticulteur, source de fierté pour Dà Lat et ses habitants.

Le bouquet exposé symbolise la créativité artistique, l’unité et l’amour de la nature, et constitue un cadeau précieux que Lâm Dông offre aux visiteurs venus de près ou de loin.

Omniprésentes dans les parcs, sur les chemins, les balcons des maisons, autour du lac Xuân Huong, les fleurs caractérisent cette ville d’altitude surnommée la ville florale par la beauté éblouissante de ses mimosas, roses, oeillets, lys, chrysanthèmes, orchidées...

Depuis toujours, la floriculture occupe une place importante dans l’économie de Dà Lat. Si les conditions climatiques et la qualité des sols que l’on y trouve favorisent la croissance de nombreuses espèces de fleurs précieuses, les horticulteurs disposent aujourd’hui d’un solide bagage dans ce métier traditionnel, fruit de longues années d’expérience accumulée.

À l’heure actuelle, les fleurs de Dà Lat se présentent avec orgueil partout dans le pays. Mais pas que, montrant leur joli minois par delà les frontières nationales en s’exportant au Japon, en Australie, dans l’Union européenne, à Taïwan (Chine), Singapour…

VNA/CVN