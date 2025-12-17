Hanoï ambitionne d’accueillir 8,6 millions de touristes internationaux en 2026

Le Service du tourisme de Hanoï a organisé le 17 décembre un forum afin de présenter les stratégies visant à attirer plus de 8,6 millions de visiteurs internationaux en 2026, soit une augmentation de 10% par rapport aux estimations pour 2025.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a salué les récents succès de Hanoï dans le secteur du tourisme et a souligné le double rôle de la ville en tant que destination et plaque tournante du transit.

Le responsable a exhorté Hanoï à viser 10 millions de visiteurs internationaux par an et à renforcer ses liens avec des destinations satellites clés telles que Ha Long, Ninh Binh et Lào Cai.

Il a suggéré que Hanoi mette davantage en valeur son identité unique de centre culturel et historique du pays, développe des produits touristiques plus riches et de meilleure qualité, valorise son patrimoine culturel et conçoive des offres adaptées aux spécificités de chaque marché, en accordant une attention particulière aux visiteurs à fort pouvoir d’achat.

Selon Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï , la capitale prévoit d’accueillir plus de 35,8 millions de visiteurs en 2026, soit une augmentation de 6,2% par rapport à 2025, dont plus de 8,6 millions de touristes internationaux.

Pour renforcer son attractivité internationale, Hanoï misera sur une croissance qualitative, en ciblant les touristes séjournant plus longtemps et dépensant davantage. Ses principaux marchés seront l’Asie du Nord-Est, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Australie, l’Inde et les pays à majorité musulmane.

Hanoï continuera de développer ses produits touristiques phares de manière plus spécialisée et différenciée, en mettant l’accent sur le tourisme culturel et patrimonial, le tourisme d’affaires (MICE – Meetings, incentives, conferences and events), l’économie nocturne, le tourisme culinaire et les voyages événementiels.

La ville investira également dans la recherche et le développement de produits souvenirs de grande valeur reflétant l’identité locale, notamment l’artisanat d’art, afin de stimuler les dépenses des visiteurs internationaux.

La transformation numérique sera accélérée dans l’ensemble du secteur touristique, avec l’application des technologies à la gestion des destinations, au soutien aux entreprises et à l’optimisation de l’expérience des visiteurs.

Hanoï continuera de tirer parti de son rôle de plaque tournante régionale, en promouvant les liaisons touristiques au sein des corridors Hanoï–Quang Ninh–Ninh Binh, Hanoï–Lào Cai–Tuyên Quang et Hanoï –Bac Ninh–Hung Yên, tout en renforçant sa coopération avec les localités du Nord et les localités côtières du Nord.

En 2025, le secteur du tourisme de Hanoi a poursuivi sa forte croissance, tous les indicateurs clés enregistrant des hausses significatives et dépassant les objectifs fixés.

On estime que la capitale a accueilli plus de 33,7 millions de visiteurs au cours de l’année, soit une progression de 20,87% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, plus de 7,82 millions étaient des visiteurs internationaux, en hausse de 22,76% par rapport à 2024.

Les recettes touristiques en 2025 sont estimées à plus de 134.460 milliards de dôngs, soit une augmentation de 21,5 % par rapport à l’année précédente.

VNA/CVN