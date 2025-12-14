Le Vietnam accueillera son 20 millionième visiteur étranger de l’année à Phu Quôc

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la province d’An Giang (Sud), organisera à la mi-décembre, à l’aéroport international de Phu Quôc, une cérémonie marquant l’accueil, pour la première fois, du 20 millionième touriste étranger en une seule année.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité nationale du tourisme, un programme d’accueil spécial sera organisé pour les passagers du vol transportant ce visiteur symbolique. Trois voyageurs internationaux seront mis à l’honneur : les 19.999.999ᵉ, 20.000.000ᵉ et 20.000.001ᵉ arrivées. Chacun recevra un cadeau commémoratif soulignant la position de Phu Quôc en tant que destination insulaire de premier plan, dotée d’un écosystème touristique et hôtelier moderne, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel.

D’après les statistiques officielles, le Vietnam a accueilli 19,15 millions de visiteurs internationaux au cours des onze premiers mois de 2025, soit une hausse de 20,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Portées par une croissance soutenue au quatrième trimestre et par la forte reprise de la demande de voyages internationaux, les autorités estiment que l’atteinte du seuil des 20 millions de visiteurs d’ici la mi-décembre constitue un objectif réaliste.

Il s’agira de la première fois, en 65 ans d’histoire du tourisme vietnamien, que le pays accueillera 20 millions de visiteurs internationaux en une seule année, marquant une étape majeure dans sa reprise et sa croissance post-pandémie.

L’Autorité nationale du tourisme a indiqué que ce résultat témoigne de l’efficacité de la stratégie forte et cohérente mise en œuvre par le gouvernement et le Premier ministre pour relancer et développer le secteur. Celle-ci comprend notamment l’amélioration des politiques de visas, l’élargissement des marchés émetteurs internationaux, le renforcement de la promotion et du marketing, ainsi que l’amélioration de la qualité des produits et des services touristiques. Ensemble, ces mesures ont contribué à renforcer l’image du Vietnam comme une destination sûre, attractive et de plus en plus compétitive aux niveaux régional et mondial.

Le cap des 20 millions de visiteurs revêt une importance particulière à plusieurs égards. Il souligne l’attrait croissant du Vietnam et le renforcement de sa position sur la carte touristique mondiale, reflétant la singularité de sa culture, la beauté de ses paysages, la richesse de sa gastronomie et la diversité de ses expériences de voyage. Il met également en lumière la solide reprise du tourisme international après la pandémie, le Vietnam suivant le rythme des tendances mondiales tout en maintenant une croissance stable et un taux élevé de visiteurs récurrents.

Ce seuil symbolique renforce par ailleurs la confiance des voyageurs internationaux dans le Vietnam, perçu comme une destination sûre, accueillante et riche en expériences. Il contribue aussi à la réalisation de l’objectif national d’accueillir 35 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030 et de positionner le tourisme comme un secteur économique moteur.

Phu Quôc, l’un des aéroports internationaux les plus fréquentés du pays, incarne non seulement le dynamisme retrouvé de l’industrie touristique vietnamienne, mais constitue également un cadre idéal pour accueillir le 20 millionième visiteur international à un moment historique pour le secteur, ont souligné les autorités.

VNA/CVN