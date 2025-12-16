Mui Ne et Dà Lat : destinations phares pour les vacances du Nouvel An

Mui Ne et Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, figurent parmi les dix destinations les plus recherchées et prisées par les voyageurs vietnamiens et internationaux pour les vacances du Nouvel An 2026, selon les données de Booking.com, plateforme de réservation de voyages en ligne de premier plan à l'échelle mondiale.

>> Kiên Giang parmi les destinations les plus conviviales au monde

>> Hà Giang, l’un des meilleurs endroits pour admirer les cerisiers en fleurs en Asie-Pacifique

>> Mui Né désignée destination touristique mondiale tendance pour 2026

Photo : VNA/CVN

Les voyages intérieurs restant le mode de voyage privilégié de nombreux touristes vietnamiens, 69% d'entre eux choisissent d'explorer les destinations locales, et 83% optent pour des escapades de week-end afin de profiter pleinement de leurs vacances. Cette année, les vacances du Nouvel An coïncidant avec un week-end, offrent une excellente occasion aux familles vietnamiennes de vivre des expériences enrichissantes.

Voici le top 10 des destinations vietnamiennes les plus recherchées par les touristes souhaitant voyager entre le 20 décembre 2025 et le 4 janvier 2026 : Phu Quôc, Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang, Vung Tàu, Mui Ne, Hôi An et Sa Pa.

Phu Quôc arrive en tête du classement, suivie de Dà Lat, grâce à son programme riche en activités culturelles et de loisirs pour le Nouvel An. Mui Ne se distingue également comme une destination balnéaire prisée, appréciée pour son climat agréable et ses services de grande qualité.

Les complexes hôteliers haut de gamme se préparent activement pour les fêtes de fin d’année avec une programmation variée : goûters, cocktails, illumination du sapin de Noël, festivités sur la plage et activités ludiques spécialement conçues pour les enfants.

Auparavant, Booking.com avait mis en avant Mui Ne comme une destination en vogue, dont le succès devrait être fulgurant en 2026. Cette période correspond également à la haute saison touristique internationale, où de nombreux visiteurs souhaitent profiter des expériences culturelles, des divertissements et des festivals vietnamiens. Avec de nombreux événements culturels, sportifs et de loisirs programmés en fin d'année, la province de Lâm Dông, qui abrite Mui Ne et Dà Lat, s'apprête à vivre une saison touristique dynamique et prometteuse en 2026.

VNA/CVN