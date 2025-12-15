Le Vietnam accueille le 20 millionième visiteur international en 2025

Dans l’après-midi du 15 décembre, à l’aéroport international de Phu Quôc (zone spéciale de Phu Quôc), le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Comité populaire de la province d’An Giang et avec l’accompagnement du groupe Sun Group, a organisé une cérémonie solennelle pour accueillir le 20 millionième visiteur international au Vietnam en 2025.

Il s’agit d’un jalon historique, atteint pour la première fois après 65 ans de formation et de développement du tourisme vietnamien, illustrant la forte reprise et l’essor remarquable du secteur dans la période post-COVID-19.

La 20 millionième visiteuse internationale est Mme Karolina Agnieszka, de nationalité polonaise. La cérémonie d’accueil s’est déroulée de manière solennelle dès le pied de la passerelle de l’avion, avec plusieurs rituels symboliques, dont la remise de fleurs de bienvenue, des spectacles d’arts traditionnels, ainsi que l’annonce officielle et la remise de certificats et de cadeaux souvenirs à trois visiteurs emblématiques : les 19.999.999e, 20.000.000e et 200.000.001e visiteurs.

Selon le comité d’organisation, la 20 millionième visiteuse a reçu un ensemble de cadeaux d’une valeur d’environ 500 millions de dôngs, comprenant un collier de perles haut de gamme, des billets d’avion aller-retour en classe affaires de Sun PhuQuoc Airways, un séjour dans un hôtel cinq étoiles, ainsi que des bons pour des expériences gastronomiques Michelin, du golf, une croisière de découverte du sud de l’île de Phu Quôc et une carte de services prioritaires au sein de l’écosystème de divertissement et de loisirs de Sun Group.

Les deux autres visiteurs spéciaux ont également reçu des cadeaux d’une valeur de plus de 200 millions de dôngs chacun. Par ailleurs, l’ensemble des passagers de ce "vol spécial" s’est vu offrir des fleurs de bienvenue et des billets pour le spectacle "Kiss of the Sea" à Sunset Town, contribuant à promouvoir l’image d’une destination vietnamienne accueillante et hospitalière.

S’exprimant lors de l’événement, Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné qu’après 65 ans de développement, le tourisme vietnamien avait franchi un cap historique en accueillant pour la première fois 20 millions de visiteurs internationaux en une seule année. Ce résultat constitue une illustration éloquente des efforts constants, de l’esprit d’innovation et de l’aspiration au progrès de l’ensemble du secteur, dans un contexte où le tourisme mondial a récemment traversé une période de difficultés sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon le vice-ministre, depuis la réouverture complète des activités touristiques du Vietnam le 15 mars 2022, le secteur a connu une reprise rapide et une croissance continue. En 2023, le pays a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux ; ce chiffre est passé à 17,6 millions en 2024 ; et en 2025, il devrait dépasser les 21 millions, soit un niveau nettement supérieur aux 18 millions enregistrés en 2019, avant la pandémie. Avec un taux de croissance d’environ 21%, le tourisme vietnamien est classé par l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (UN Tourism) parmi les pays affichant la plus forte croissance au monde, alors que la croissance moyenne mondiale en 2025 n’est estimée qu’à environ 5 %, celle de la région Asie-Pacifique à 8%, et que le tourisme mondial n’a retrouvé qu’environ 90 % de son niveau d’avant-crise.

L’année 2025 marque également une reconnaissance importante de la communauté internationale à l’égard du tourisme vietnamien. En effet, le Vietnam a été honoré pour la sixième fois par les World Travel Awards en tant que ''Première destination mondiale du patrimoine'' et, pour la septième fois, comme ''Première destination d’Asie'', aux côtés de nombreux autres prix prestigieux décernés à des localités, des destinations et des entreprises touristiques vietnamiennes. Ces distinctions continuent de confirmer la crédibilité, l’attractivité et la position de plus en plus affirmée de la marque ''Tourisme vietnamien'' sur la carte touristique mondiale.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs jalons majeurs du tourisme vietnamien ont été marqués à Phu Quôc, témoignant du rôle particulier de ''l’île de la Perle'' dans le développement global du secteur. La mise en œuvre pilote de la politique d’exemption de visa pour l’ensemble des visiteurs internationaux, avec une durée de séjour pouvant aller jusqu’à 30 jours, a conféré à Phu Quôc un avantage concurrentiel notable par rapport à de nombreuses destinations de la région, attirant ainsi des flux de visiteurs à long séjour et à forte capacité de dépenses.

Au-delà de son statut de pôle emblématique du tourisme balnéaire et insulaire du pays, Phu Quôc réunit également de nombreux atouts en matière de ressources naturelles, d’infrastructures modernes et d’écosystème touristique intégré. L’île affirme progressivement sa capacité à accueillir des événements d’envergure nationale et internationale, en perspective de l’APEC 2027.

La célébration du 20 millionième visiteur international à Phu Quôc revêt ainsi une portée symbolique forte : elle n’est pas seulement une fierté pour l’''île de la Perle'', mais reflète aussi l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert, attractif et résolument engagé dans une intégration internationale approfondie, avec l’ambition de faire du tourisme un véritable pilier de l’économie nationale dans la nouvelle phase de développement.

