Un festival à Hanoï attire plus de 30.000 visiteurs

Le Service du tourisme de Hanoï, en collaboration avec le Comité populaire du quartier de Tây Hô, a organisé la cérémonie de clôture du Festival de la gastronomie et du tourisme des villages de métier de Hanoï 2025 dans la soirée du 14 décembre à l'Espace culturel créatif de Tây Hô.

>> Hanoï : deux villages de métier rejoignent le réseau des villes artisanales du monde

>> Les villages de métiers traditionnels prennent le virage numérique

>> La Semaine de la cuisine italienne valorise l’excellence gastronomique italienne

>> Entreprises et coopératives artisanales, des résultats probants à la première Foire d’automne

>> Le banh mi continue d’être honoré sur la carte gastronomique mondiale

Photo : VNA/CVN

Cette manifestation de promotion touristique majeure, placée sous le thème "Quintessence de cent métiers, diffusion de mille saveurs", a attiré en quatre jours plus de 30 000 visiteurs, dont de nombreux visiteurs internationaux, venus honorer les valeurs traditionnelles de la capitale.

Selon Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, l'événement a réussi à propager les images et émotions liées à la gastronomie hanoïenne, à ses villages de métiers. Chaque plat et chaque produit artisanal, véritables "ambassadeur culturel", contribuent à enrichir l'identité et crée l’attractivité du tourisme de la capitale. Ce succès réaffirme le statut de Hanoï non seulement comme centre politique et culturel, mais aussi comme une destination de créativité où tradition et modernité se conjuguent au service d'un développement durable.

Les organisateurs s'engagent à perfectionner les futures éditions afin de consolider la marque touristique locale : "sûre - amicale - de qualité - attrayante".

Déployé sur 5.000 m² recréant l'ambiance des anciennes rues, le Festival comprenait trois espaces majeurs. L'espace des métiers a exposé les savoir-faire de villages renommés tels que la céramique de Bat Tràng, la soie de Van Phuc, les chapeaux coniques de Chuông ou la laque de Hà Thai, enrichi par des calligraphies et des expositions artistiques. La zone "Parfums d'antan" a sublimé la gastronomie avec le thé au lotus de Tây Hô, le jeune riz côm de Vong, ainsi que des incontournables comme le pho, le bun cha et le café à l'œuf, etc.

Enfin, l'espace "Flânerie à Hanoï" a promu des sites emblématiques tels que la Cité impériale de Thang Long et le Temple de la Littérature. Réunissant dix villages modèles, près de 30 artisans et diverses entreprises touristiques, le Festival a offert au public une immersion vivante à travers des démonstrations techniques et des dégustations culinaires raffinées.

VNA/CVN