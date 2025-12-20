Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques de drones contre les casques bleus au Soudan

Le Conseil de sécurité des Nations unies a fermement condamné vendredi 19 décembre les attaques de drones perpétrées la semaine dernière contre une base logistique de l'ONU dans le Sud du Soudan, qui ont coûté la vie à six casques bleus bangladais et en ont blessé neuf autres.

Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles des soldats de la paix décédés ainsi qu'au gouvernement et au peuple bangladais, souhaitant un prompt et complet rétablissement aux blessés. Ces attaques ont eu lieu le 13 décembre dernier à Kadugli, dans l'État méridional du Kordofan du Sud. Le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face à cette attaque délibérée contre une base logistique de l'ONU et les casques bleus de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA), qui constitue un mépris flagrant du droit international et représente une menace grave pour la paix et la sécurité internationales.

Xinhua/VNA/CVN