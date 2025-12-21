Russie : un mort et deux blessés dans une explosion dans la région de Moscou

Une personne a été tuée et deux autres blessées dans une explosion à Khimki, une ville située au nord-ouest de Moscou, ont annoncé samedi 20 décembre les autorités locales.

Selon les autorités sanitaires, les deux blessés, dont l'un est dans un état critique et l'autre dans un état modéré, ont été transportés vers des institutions médicales locales.

L'explosion s'est produite dans la cour d'une maison dans la commune de Skhodnya à Khimki, selon le ministère régional des Affaires intérieures. L'enquête préliminaire a révélé que la cause de l'incident a été la manipulation imprudente d'un objet ménager explosif.

Les policiers travaillent sur place et toutes les circonstances de l'incident sont en train d'être clarifiées, selon la même source.

Xinhua/VNA/CVN